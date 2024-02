Chayo Mohedano la emprende contra Antena 3 por lo permitido al director de ‘Espejo Público’

La detención de Antonio Tejado y su entrada en prisión tras estar relacionado con la banda que robó varias casas de Sevilla, entre ellas la de su tía María del Monte ha hecho que todo el pasado del sobrino de la cantante haya vuelto a estar de actualidad. Así, Rosario Mohedano ha vuelto a colarse en todos los programas pues la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano fue la primera pareja conocida de Tejado y con él tuvo a su hijo mayor.

Algo que parece que no le ha hecho mucha gracia a la cantante. Así, Chayo Mohedano ha estallado contra Alberto Díaz, el director de ‘Espejo Público’ por lo que ha visto este jueves en el espacio que presenta Susanna Griso en Antena 3.

Y es que este jueves, ‘Espejo Público’ rescataba los problemas que ha tenido Antonio Tejado con sus parejas recordando entrevistas de algunas de ellas en ‘¿Dónde estás corazón?'». En ese sentido, recordaba un episodio de violencia que se vivió entre el sobrino de María del Monte y Rosario Mohedano que acabó con un plasma en el suelo.

También recordaba como Antonio Tejado insinuó los malos hábitos que pudo haber tenido Chayo Mohedano en la época en la que estuvieron juntos. Algo a lo que no quiso responder el que fuera colaborador de diferentes programas de televisión por respeto a la madre de su hijo después de haber sido él quien los sacara a la luz.

Rosario Mohedano, rotunda contra Alberto Díaz: «Lo hace por la Operación deluxe»

Sin embargo, que todo esto haya vuelto a ponerse en el foco por la detención de Antonio Tejado ha provocado el cabreo de Rosario Mohedano, que no ha dudado en cargar contra el director de ‘Espejo Público’ recordando además su vinculación a La fábrica de la tele y el juicio que tienen abierto por el supuesto espionaje a famosos.

«Alberto Díaz, director del programa ‘Espejo Público’ ha demostrado que sigue siendo un manipulador de la información«, empieza diciendo sin cortarse la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

«Sé que esto lo hace por la operación Deluxe o Operación Luna, y que no le importa hacer daño mientras rellene programas de TV volviendo a exponer asuntos que en su día ya demostré como era el asunto y que la vida me ha ayudado a demostrar mi verdad con cada paso que he dado. Me extraña que Antena 3 lo permita», sentencia Rosario Mohedano en un story en su cuenta de Instagram.