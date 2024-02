Profundo clamor por quién ha sido el expulsado de ‘Bailando con las Estrellas’: «Tongo»

Mala Rodríguez y Pinto fueron los peores clasificados junto a sus respectivas parejas en la gala de ‘Bailando con las estrellas’ del pasado sábado. Sin embargo, como ya sucedió en la anterior semana, el programa volvió a variar la mecánica y decidió que la expulsión se dirimiera en el arranque del programa de hoy, 17 de febrero.

Así, antes de que Jesús Vázquez y Valeria Mazza dieran el veredicto, Pinto y Mala han tenido que volver a repetir sus actuaciones de hace una semana de una forma mejorada después de haber contado con varios días extra por delante para perfeccionar la técnica. Además de tener que aprenderse una nueva coreografía por si continuaban en el concurso.

Tras la actuación de ambos concursantes, el jurado ha dispuesto de apenas 30 segundos para decidir a qué pareja expulsaba. Antonia Dell’Atte y Blanca Li han otorgado su beneplácito a Mala Rodríguez y Julia, Gorka han dado sus votos a Pinto. Un empate que ha resuelto Boris Izaguirre, decantándose por Mala. Por tanto, Pinto es el nuevo expulsado de ‘Bailando con las Estrellas’.

«Me he esforzado esta semana porque eras tú mi rival. Eres tan dedicado, tienes tantos dones, eres perseverante. Has sido la gasolina para yo poder esforzarme y quiero darte las gracias porque he sacado mi mejor versión gracias a ti», han sido las palabras de cariño Mala Rodríguez hacia su compañero.

Antes de marcharse, el concursante no ha podido ocultar su rabia y su pesar por tener que dejar el formato. Y, antes de abandonar el plató, ha compartido sus sensaciones tras el veredicto del jurado. «Estoy triste. Estamos los dos fatal», ha reconocido en referencia a Paula, su bailarina, que ha defendido lo mucho que han luchado: «Es muy triste pero desde luego podemos salir orgullosos, hemos puesto toda la carne en el asador».

En redes, la eliminación de Pinto ha causado un gran revuelo. Muchos lo tachan de «injusto» por haber sido Boris, un miembro no técnico del jurado, el que ha inclinado la balanza y ha tenido la última palabra. También son numerosas las voces que señalan «tongazo» por haber perdido a un participante tan bueno frente a otros tan sumamente flojos como Bruno Vila o Josie.

Menudo tongo . Boris y antonia solo votan por amiguismo no por como bailan. Pinto era d elos mejores — Susana GB (@sgb1982) February 17, 2024

Que pena que se vaya Pinto, y que vergüenza da la gente incoherente

que vota al pato mareado del Bruno, solo por un fanatismo incompresible!!#BailandoConLasEstrellas6 — Jessica Summers (@summers_jessica) February 17, 2024

#BailandoConLasEstrellas6 la expulsión de Pinto es la consecuencia de que Boris y Antonia decidan sobre quién debe quedarse o no, ya que no saben absolutamente nada de baile. — Limonerilla 🌸 (@l_paloma3) February 17, 2024

#BailandoConLasEstrellas6 ¿Qué cojones hacen Dell'Ate y Boris en el jurado? Votan por afinidad y sin ningún criterio. F U E R A. — Carlos Diaz (@d6207861) February 17, 2024

Injustisima la salida de Pinto🥲 #bailandoconlasestrellas6 — María CM (@Mariafcm28) February 17, 2024

Pinto, qué gran descubrimiento has sido, gracias siempre😭❤️‍🩹, ojalá haya repesca y vuelva🥹#BailandoConLasEstrellas6 — Carla Porta🤍🦖 (@caarluss_) February 17, 2024

Es injusto que se vaja PINTO!!#BailandoConLasEstrellas6 — Sarina Lopez (@Sarina_82) February 17, 2024

Menudo tongazo se han marcado expulsado a Pinto siendo de los mejores 😤 #BailandoConLasEstrellas6 — Verónica 💣🎺 (@veronicamalaina) February 17, 2024

Me parece de traca que un concursante con tal evolución como Pinto se vaya y esté Bruno librándose todas las nominaciones por “simpatía”. Súper injusto. Pinto lo has hecho de 10. #BailandoConLasEstrellas6 — Cristy Segu ⚡️ (@gossipcriss) February 17, 2024

Menudo tongazo y vergüenza de jurado. Que Boris y Antonia decidan expulsar a Pinto sin tener ni idea de baile dice mucho de la credibilidad de este formato #BailandoConLasEstrellas6 — El Oráculo (@GhOraculo) February 17, 2024