Paloma Barrientos silencia así a Antonio Montero y le arrea el corte del día en ‘TardeAR’

Este martes ‘TardeAR‘ ha vivido algo completamente insólito y es que en plena emisión de la mesa VIP se colaba Miguel Ángel Nicolás para dar una noticia de última hora. El coordinador de la sección de corazón aparecía para cebar que iban a adelantar en el programa una pareja sorpresa. Poco después desvelaban de quién se trataba y Paloma Barrientos llegaba corriendo para saber de qué se trataba dándole un gran corte a Antonio Montero.

Y es que tras marcharse a publicidad, ‘TardeAR’ hacía un avance de ‘SalseAR’ antes de arrancar su sección de sucesos con Manu Marlasca. Así, el programa de Ana Rosa Quintana no dudaba en mostrar en primicia la portada de la revista Semana en la que han pillado a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose juntos.

Una exclusiva bomba que dejaba sorprendidos a todos por lo que puede suponer esta relación ahora que Carlo Costanzia ha sido protagonista de grandes escándalos. Mientras Antonio Montero, Leticia Requejo o Luis Pliego comentaban la noticia llegaba Paloma Barrientos, que no le había dado tiempo a llegar antes.

«La Barri aparcando porque no puede más», bromeaba Ana Rosa al ver llegar a su colaboradora. «Que te estábamos esperando», le espetaba Iván García. «Vengo tarde porque vengo con exclusiva», se defendía ella sin saber que ‘TardeAR’ tenía otra exclusiva bomba.

«¿La Barri no se ha enterado no?», preguntaba entonces Miguel Ángel Nicolás. «¿De qué?, preguntaba ella. «¡Dinos tu exclusiva!», le soltaba Antonio Montero entre gritos. «Por favor no me chilles», le advertía ella a su compañero antes de quedarse sorprendida con la noticia de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Paloma Barrientos, contra Antonio Montero: «Tú no eres nadie»

«Qué fuerte, ¿no?», soltaba Paloma Barrientos. «¿Que suerte?», preguntaba Antonio Montero sin entender por qué su compañera había dicho eso. «No, no que qué fuerte que no me lo imaginaba», aseveraba ella. «No, ni tú ni nadie», le replicaba Miguel Ángel Nicolás.

Tras ello, Antonio Montero volvía a dirigirse a su compañera para lanzarle una pregunta. «¿Era la exclusiva que tenías?», le cuestionaba el colaborador. «Ay Montero te quieres callar que aquí quien tiene que mandar es esta señora y en su defecto Miguel Ángel, no tú que tú no eres nadie«, se atrevía a soltarle Barrientos a su compañero dejándole completamente KO.