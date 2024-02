Natalia Sánchez (‘Sueños de libertad’): «El público de ‘Amar’ se merece una serie a su altura»

Tras una intensa promoción, por fin ha llegado el día en el que Antena 3 estrena por todo lo alto ‘Sueños de libertad’, su nueva serie diaria que está llamada a ser la sustituta de ‘Amar es para siempre’. Tras su estreno este domingo en el prime time, la ficción se emitirá de lunes a viernes a las 15:45 horas justo antes de los capítulos finales de su predecesora.

La trama de ‘Sueños de libertad‘ transcurre en la España de 1958 y narra la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, pero con un porvenir optimista y esperanzador por su incesante búsqueda de la libertad. Temas como la familia, el amor, la rivalidad, la amistad y los secretos cargarán de tramas, subtramas y grandes giros esta nueva propuesta de ficción de Antena 3.

‘Sueños de libertad’ cuenta con un reparto de lujo encabezado por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas y Pablo Béjar completan el elenco de la ficción producida por Diagonal TV.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con el trío protagonista que nos avanza cómo están llevando el reto de sustituir a una serie tan emblemática como ‘Amar es para siempre’, si sienten presión por poder competir con otra serie líder como ‘La Promesa’ y nos avanzan algunas de las tramas. Así, Natalia Sánchez nos cuenta el reto de hablar de una trama como el maltrato en los años 50.

¿Cómo lleváis el reto de tomar el relevo de una serie tan histórica y emblemática de la televisión como ‘Amar es para siempre’? ¿Tenéis presión y nervios?

Natalia Sánchez: Pues con reto y responsabilidad. Es maravilloso que confíen en ti para coger ese testigo. La audiencia de ‘Amar’ que lleva 18 años acompañándoles se merecen algo de mucha calidad y nos estamos dejando la piel, están poniendo todos los medios por todos los sitios para estar a la altura de lo que merecen.

Daniel Tatay: Con nervios y ganas de ver como respira la gente y como acogen ‘Sueños de libertad’. La expectación que hay es grandísima y a ver que piensan después.

¿Qué creéis que puede aportar ‘Sueños de libertad’ que no hayamos visto antes en otras series diarias y que puede hacer que el público de ‘Amar’ se quede a verla?

Natalia: Yo creo que son tramas muy intensas. Amor, celos, desamor, amores imposibles, rivalidad, luchas de clases sociales. En cuanto a tramas creo que tiene todos los elementos para funcionar. Y si encima le pones un elenco potente, una buena dirección y esa parte visual de arte, vestuario, maquillaje y peluquería que es espectacular. Y tenemos un paraje natural que es Toledo y El Escorial que ya en sí es tan bello que lo llena todo.

Quizás esa es una de las grandes novedades que es una serie diaria que se graba buena parte en exteriores. ¿Cómo está siendo trabajar en una serie así?

Alain Hernández: Es verdad que es algo a lo que no estamos acostumbrados ni nosotros ni el público. Hay días que se te hace más largo el ir hasta Toledo. Pero luego cuando ves el resultado y ves imágenes piensas que todo el esfuerzo del equipo vale la pena, ese esfuerzo de ir mínimo una vez a la semana a Toledo, aunque normalmente son dos o tres.

Estamos trabajando mucho en exteriores pero eso le da un empaque a la serie y a nivel visual es maravilloso. Nos toca hacerlo, pero estamos orgullosos de verlo. Lo que si estamos deseando que llegue el calorcito para que el frío de Toledo no sea tan bestia. Aunque luego llegará el calor y nos quejaremos de calor (risas).

Alain Hernández, Natalia Sánchez y Dani Tata’, protagonistas de ‘Sueños de libertad’.

Vais a competir posiblemente con otra serie diaria que está funcionando muy bien como es ‘La promesa’ en TVE. ¿Tenéis cierto miedo a competir con una serie que está ya muy consolidada y que tiene a su público fiel?

Natalia: Estamos tan centrados en nuestro trabajo y dar lo mejor de nosotros mismos, creemos que tenemos un producto que es muy potente y que hay un público que va a coger con mucho cariño y que le va a gustar. Hay mucha gente detrás, la productora, los guionistas y la cadena que llevan 18 años trabajando y conocen muy bien al público y le van a dar lo que quiere y más para sorprenderle y engancharlo independientemente de lo que hagan el resto de cadenas.

Una de las tramas principales es la de tu personaje Natalia con esa relación tóxica con su marido y el maltrato. ¿Cómo crees que lo va a acoger el público en una franja como es la sobremesa y en un momento en el que es un tema que está a la orden del día?

Natalia: Yo creo que hay muchas historias potentes. Mi trama y esa relación tóxica que no empieza siendo tóxica. Hay que decir que no es el centro de nuestra relación ni es el eje de nada, es una trama más. Pero creo que el público lo va a aceptar muy bien porque va a empatizar mucho con Begoña y también en algún momento con Jesús y en esa dicotomía es bonito que se sitúe el espectador y que nos va a acompañar porque quiere ver como se va a desarrollar y como va a acabar.

Ya el primer capítulo empieza de una forma potente que te revela lo que pasará después en muchos capítulos y te va a enganchar porque vas a querer saber más. A nosotros los guiones nos enganchan porque son trepidantes.

Aunque es una serie de época ambientada en los 50 toca teas que son uy actuales. ¿Creéis que eso puede ayudar a la hora de que el público se sienta identificado con algunas de las historias y personajes de la serie?

Alain: Al final lo que diferencia según que temas un año u otro es a nivel estético sobre todo pero los teas de amor, desamor y si que es verdad que por ejemplo el al trato era algo que estaba más silenciado y ahora por suerte se van denunciando más. Pero si creo que el espectador tiene que hacer el ejercicio de contextualizar, de entender que estamos en una España de finales de los 50, de que aquellos machismos o reacciones eran propios de la época y estaban aceptadas y asumidas y verlo desde esa perspectiva y luego pensar como hemos evolucionado.

Alain cómo está siendo meterte en la piel de un personaje como Jesús. ¿Estás preparado para que el público te odie?

Alain: Pues lo voy a llevar con alegría y orgullo. Al final si a í e vienen por la calle y me dicen qué malo eres y tal es porque te está gustando lo que hago. Como actor que te cojan manía por una parte es no entender que esto es ficción y que yo solo soy un actor que interpreto un personaje pero por otra parte me gusta que la gente gracias a mi interpretación sea crean al personaje.

Natalia a ti te conocimos en ‘Los Serrano’ y te hemos podido ver en otras series pero ahora aquí eres una de las grandes protagonistas. ¿Crees que es el papel que necesitabas y que más diferente es de todo lo que has hecho hasta ahora?

Natalia: La verdad es que lo estoy viviendo con mucho cariño porque es un personaje que me está regalando grandes momentos. A nivel interpretativo es un bombón, es un regalo. Por la intensidad de las tramas si que es verdad que es agotador porque en la primera secuencia lloras como una magdalena, en la segunda estás feliz porque te acabas de casar, en la siguiente lamentas la muerte de alguien. Y te obliga a estar muy en contacto con las emociones y con la interpretación. Es un entrenamiento diario y es un lujo poder hacer eso.

Daniel a ti ya te pudimos ver en ‘Acacias 38’ pero aquí eres uno de los grandes protagonistas. ¿Cómo estás llevando este reto de ser uno de los protagonistas de la nueva serie diaria de Antena 3?

Daniel: Estoy con mucha ilusión y feliz y a la vez con una gran responsabilidad de estar al frente de una serie como esta. Lo que hice anteriormente era ser protagonista de una cuarta temporada pero aquello lo afronté de una manera distinta. Aquí al ser un proyecto tan ambicioso, tan superproducción es como más responsabilidad en mí. Pero feliz de estar acompañado y arropado de este elenco tan maravilloso.