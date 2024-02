Marta López Álamo hace un aciago anuncio sobre su maternidad con Kiko Matamoros

‘Kapital’, una de las discotecas más famosas de Madrid, ha celebrado su 30 aniversario con un concierto del grupo Taburete. Allí se dieron cita numerosos rostros famosos, como Marta López Álamo, quien acudió sin la compañía de su marido, Kiko Matamoros.

Ante los micrófonos de Europa Press, la modelo reconoció que están atravesando su mejor momento como pareja: «Hacemos cinco años ahora el 1 de marzo y la verdad es que es una relación maravillosa. Nos complementamos, nos conocemos cada día más, y nos queremos cada día más. Es verdad que cada relación tiene sus asperezas que limar o lo que sea, pero nos acoplamos muy bien. Hacemos muy buen tándem».

No obstante, Marta López Álamo confiesa que al principio para ella «fue difícil». «Era un cambio de vida muy grande para mí, ni que yo fuera Beyoncé. Pero es un cambio de ser anónima a que de repente te juzguen, te critiquen y tal y para mí fue un shock bastante grande al principio. Pero Kiko me ha ayudado a superar eso y también yo creo que la actitud que he tomado de centrarme en mi relación con él y no en quién es él, en el personaje que es Kiko Matamoros, me ha beneficiado para mi bienestar mental», reconoce.

Marta López Álamo explica el motivo por el que aún no se puede quedar embarazada

Eso sí, pese al buen momento que están atravesando, por el momento, no tienen pensado aumentar la familia. El motivo, tal y como ha explicado la propia Marta, es un medicamento que le han recetado: «Me lo han preguntado 800.000 millones de veces pero sigo con el Dercutane (un medicamento para la piel), así que no me voy a quedar embarazada. I’m sorry». «Lo bueno es que como a Kiko ya no se le puede mencionar en la tele ya no me preguntan tanto por eso, así que me viene genial», ha añadido, entre risas.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado 2 de junio en la madrileña Basílica de San Miguel. En una multitudinaria boda a la que asistieron numerosos rostros televisivos, como Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, Chelo García Cortés, Rafa Mora, Marta López o Suso Álvarez. Sin embargo, el enlace contó con una destacada ausencia, la de la hija pequeña del colaborador, Anita Matamoros, debido a la nula relación con su padre.