Los 5 estrenos semanales que cierran febrero en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+

La última semana de febrero llega con emociones fuertes, queriendo terminar el mes con una buena explosión de estrenos muy esperados. Porque nos llegan tres películas y dos series que van a dar mucho de lo que hablar este año 2024. Prime Video se coloca por delante, con dos de los títulos más potentes de este mes, porque no solo nos traerá por fin a España ‘American Fiction’, la última película que faltaba por estrenarse en nuestro país de las nominadas a los Oscar. Sino que también estrena la serie española más esperada del año: ‘Reina Roja‘.

La adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado llega de la mano de Prime Video, y todos cruzamos los dedos para que sea una serie a la altura del bestseller del autor español. Pero no es la única serie que tendremos esta semana, ya que Disney Plus estrena su nueva apuesta asiática, ‘Shôgun’. Y no, no se trata de un k-drama esta vez, sino de una serie japonesa sobre el país nipón en 1600, con traiciones, engaños y samuráis. ¿Para qué queremos más?

Además, nos llegan otras dos películas, muy diferentes entre sí, pero que pueden tener un recorrido muy interesante en plataformas. Por un lado tenemos lo nuevo de Adam Sandler, ‘El Astronauta‘, que nos llega de la mano de Netflix. Y, por otro lado, la secuela de ‘Aquaman y el reino perdido‘, última entrega del desaparecido DCEU (Universo Expandido de DC).

Estrenos en Netflix

El Astronauta (PELÍCULA)

Sinopsis: Jakub Procházka, huérfano y criado en el campo por sus abuelos, supera todas las adversidades y se convierte en el primer astronauta del país.

La carrera de Adam Sandler es una de las más curiosas del Hollywood actual, junto quizá a la de Nicolas Cage. Vale, sí, quizá ahí nos hemos pasado. El cómico por excelencia de los últimos 20 años tiene en su haber todo tipo de gamberradas (recordemos la inefable ‘Jack y su gemela’) pero también obras de culto muy recordadas. Ahí está ’50 primeras citas’, ‘Punch drunk love’ o una de las más recientes, ‘Diamantes en bruto’. Sí, por la que casi es nominado a los Oscar. Resultado de su unión con A24, dicha película fue un soplo de aire fresco en su carrera. Y ‘El astronauta’ iba por el mismo camino.

Basada en la novela ‘El astronauta de Bohemia’ del escritor checo Jaroslav Kalfary, la película tiene como director al sueco Johan Renck, responsable de la miniserie de HBO MAX ‘Chernobyl‘. La película ha sido estrenada en la Berlinale y, pese a haber una gran expectación, las críticas han sido bastante tibias. Aunque destacando la interpretación de Sandler. ¿Estaremos ante otra joya escondida de su filmografía?

Fecha de estreno: 1 de marzo

Estrenos en Prime Video

American Fiction (PELÍCULA)

Sinopsis: El profesor de inglés y escritor Thelonious ‘Monk’ Ellison escribe una novela satírica bajo seudónimo, con la intención de denunciar la hipocresía de la industria editorial.

La última gran película nominada a los Oscar que faltaba por llegar a España. Y, en vez de hacerlo en salas de cines, nos llega a la plataforma de streaming Prime Video. Pese a que no contaba en las primeras apuestas, la película de Cord Jefferson consiguió colarse contra todo pronóstico entre las 10 nominadas a Mejor Película. Y no solo eso, sino que acumula otras cuatro nominaciones más. Entre ellas, la de Mejor Actor para Jeffrey Wright, al que conocemos por ‘Westwold’, ‘The French Dispatch’ o ‘Los Juegos del Hambre: en llamas’.

Acompañado por Tracee Ellis Ross e Issa Rae, la película da una vuelta a todo el sector editorial estadounidense, buscando denunciar ciertas situaciones para los escritores del país norteamericano.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Reina Roja (SERIE)

Sinopsis: Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la “Reina Roja” de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha.

Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia. El retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos Jon y Antonia durante su investigación les servirá también para descubrir que se admiran y complementan mutuamente casi tanto como se irritan.

Si hay una serie española esperada este año, esa es sin duda ‘Reina Roja’, la adaptación de la primera de las novelas de la saga escrita por Juan Gómez Jurado. El autor, que lleva vendidas más de un millón de copias, firmó con Prime Video para desarrollar su saga literaria protagonizada por la brillante Antonia Scott. Y tanto que brillante, ya que es la persona más inteligente del planeta. Protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, la serie tiene a Amaya Muruzabal como showrunner, y es la gran apuesta de Amazon.

Prime Video lleva tiempo buscando esa gran serie que la defina, que la sitúe donde merece, y que le permita competir de tú a tú con Netflix. Pero ni el ‘Zorro‘ ni ‘Sr. y Sra. Smith‘ han conseguido hacerlo este año. ‘Reina Roja’ está llamada a ser la gran serie de la plataforma, y el presupuesto es abultado. Las apuestas son muy altas. ¿Conseguirá superar las expectativas?

Fecha de estreno: 29 de febrero

Estrenos en HBO Max

Aquaman y el reino perdido (PELÍCULA)

Sinopsis: Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible.

‘Aquaman’, allá por 2018, se convirtió en la película más taquillera de todo el DCEU. Es decir, el universo expandido de DC en el cine. Protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson y Nicole Kidman, conectó a la perfección con el público y fue la gran sorpresa de las navidades. James Wan, creador del cine de terror moderno con ejemplos como ‘The Conjuring’ o ‘Expediente Warren‘, se puso al frente de la cinta y consiguió dotarla de su personalidad, dando una película colorida, camp y muy entretenida. La segunda era una de las secuelas más esperadas, pero los continuos problemas de Warner (y el COVID) no dejaron de retrasar la película, llegando seis años después de la primera.

Entre medias, no solo desapareció el DCEU, ahora siendo reiniciado por James Gunn, sino que también tuvo lugar el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Todos problemas que se iban añadiendo a la ya maltrecha imagen de Warner. ¿El resultado? Una secuela torpe, pobre, sin sentido y que se nota ha sido recortada por todos lados. Amber Heard, que brillaba con luz propia en la primera entrega, aquí se ve relegada a un papel casi testimonial. Y entre los efectos digitales y la propia historia en sí, ‘Aquaman y el reino perdido’ acaba siendo una triste despedida al DCEU.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Estrenos en Disney Plus

Shôgun (SERIE)

Sinopsis: En el Japón del siglo XVII, el náufrago británico John Blackthorne pasa de ser un extraño a un samurái, mientras es utilizado como peón en la lucha del líder japonés, Toranaga, por llegar a la cima de la cadena gobernante.

Otra de esas series esperadas, que en este caso nos llega de la mano de Disney Plus. ‘Shôgun’ ya ha sido comparada con ‘Juego de Tronos’ con samuráis. Y no hay nada en esa frase que no nos guste. La serie está basada en la novela de James Clavell de 1975. Esta ya fue adaptada a miniserie en 1980, protagonizada por Richard Chamberlain y Toshirô Mifune. El mítico actor japonés que George Lucas quería como Obi-Wan Kenobi.

‘Shôgun’ está protagonizada por Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis como John Blackthorne y Anna Sawai como Lady Mariko. El reparto lo completan Hiroto Kanai como Kashigi Omi; Takehiro Hira como Ishido Kazunari; Moeka Hoshi como Usami Fuji; Tokuma Nishioka como Toda Hiromatsu; y Shinnosuke Abe como Toda Hirokatsu. También nos encontramos a Yuki Kura como Yoshii Nagakado; Yuka Kouri como Kiku y Fumi Nikaido como Ochiba no Kata.

Fecha de estreno: 27 de febrero

