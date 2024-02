‘La Promesa’: Avance del capítulo del lunes con Abel acorralado y su obligada marcha

Aunque parecía estar a punto, Curro sigue manteniendo en secreto ante su hermana que el acercamiento al marqués se debe a que es su verdadero padre. Pero ambos han protagonizado un fuerte desencuentro al comienzo del capítulo de ‘La Promesa‘ de hoy en TVE en el que Jana le ha enfrentado por aceptar ser el Barón de Linaja para codearse con la alta alcurnia y lamenta que se acerque al sol que más calienta y que se esté olvidando de ella.

Petra y Feliciano se han presentado ante los marqueses para transmitirles que se va a casar con Teresa y pedirles el consentimiento. Y tanto Alonso como Cruz le dan su beneplácito, pero con la condición de que no se tomen ningún día de libranza tras el casamiento. Eso sí, Petra continúa manteniendo la mentira de que Feliciano es su hermano y no su hijo.

Lorenzo comparte con Margarita que está ideando un plan para vengar el robo del reloj por parte de Jerónimo de Gamboa. Considera que debe recibir un correctivo severo y cree también que Pelayo no es trigo limpio tampoco cuando todavía no ha tomado represalias por este suceso. Cada vez son más voces que claman contra la benevolencia del conde de Añil.

Jana se presenta en el hangar y, lejos de agradecer el regalo a Manuel, le reprocha que haya tenido ese carísimo detalle ahora que han decidido que lo mejor es que entre ellos no haya nada. Mientras tanto, a ojos de todos en el servicio, ese obsequio es de Abel Bueno, el médico.

Manuel, Catalina y Martina han citado a la marquesa y haciendo fuerza entre los tres le han tratado de convencer de que el regreso de María Fernández debe producirse cuanto antes ahora que se ha descubierto que su despido fue injusto porque no fue ella la ladrona del reloj. Sin embargo, son incapaces de doblegar a Cruz, que se mantiene firme en su decisión de no readmitirla.

Simona está cada vez más angustiada y el motivo no es otro que la marcha repentina de Candela. Está convencida de que mintió y que no se ha ido realmente a Andújar a visitar a una amiga y cree que se ha ido a Asturias con el maestro para no volver nunca más. Pero ese ambiente enrarecido en la zona de servicio se ve mitigado con el gran gesto de Vera, que ha gastado su primer sueldo en regalos para todos sus compañeros. Busca así ganárselos por fin.

El plan de la cacería sigue su curso y Cruz hace el paripé ante Rómulo para que disponga todo de cara a una celebración que en el fondo no se va a producir por el asesinato de Curro. En paralelo, el padre de Abel se ha vuelto a presentar en La Promesa, alterando nuevamente al médico y alertando a Manuel por su inexplicable comportamiento.

Avance del capítulo 284 de ‘La Promesa’ – Lunes 5 de enero

Manuel enfrentará a Abel por la nueva visita de su padre a La Promesa. Si ya le mosqueó la relación entre ellos en los capítulos anteriores, ahora no tiene dudas de que algo pasa entre ellos. No comprende porque existe ese nerviosismo en su amigo cada vez que aparece su padre y le exigirá explicaciones. ¿Le contará la verdad?

El padre de Abel no parecerá dispuesto a dejar palacio si no se lleva consigo a Abel. Existen unas misteriosas obligaciones familiares que son urgentes por las que le exigirá volver a casa de inmediato y sin rechistar. ¿Qué esconde todo esto? ¿Se acabará yendo de La Promesa por obligación? Abel tratará de ganar tiempo entregándole dinero y rogándole que no vuelva a aparecer por allí.

Jerónimo de Gamboa está cada vez más receloso del romance entre Pelayo y Catalina, pues teme que afecte al negocio armamentístico que se traen entre manos. Y espiará una conversación entre el conde de Añil y Catalina en la que descubrirá algo que no le gustará nada. La relación de Jerónimo y Pelayo está a punto de fracturarse.

Lorenzo no está dispuesto a consentir que Pelayo no tome medidas con Jerónimo tras el robo del reloj y que se vaya de rositas mientras otros han pagado por su culpa, como es el caso de María Fernández. Y al ver que el conde no está por la labor de tomar represalias, le amenazará con denunciarle ante la Guardia Civil. El Capitán de la Mata quiere el despido de Jerónimo. ¿Será capaz de dar ese paso?

Salvador quiere contarle la verdad a María Fernández (que la marquesa se opone a su reincorporación), pero le convencen de que espere un poco porque Catalina todavía tiene esperanzas en hacer cambiar de parecer a su madrastra.

Simona no levantará cabeza por la partida de Candela. Se siente perdida en las cocinas y su temor a que no vuelva nunca más a La Promesa crece. Mientras, Jana, reconcomida, pedirá disculpas a Manuel por su brusquedad a la hora de recriminarle su regalo.

Por su parte, Curro está muy emocionado con la cacería y se preparará con ayuda de su primo Manuel para triunfar en la competición. Pero el joven muchacho se encuentra ajeno a los planes criminales que Cruz y Lorenzo tienen reservados para él.