La farsa de David con María en ‘La Isla de las Tentaciones 7’ que desmonta su participación

David y María son otra de las parejas protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ junto a Álex y Marieta. Sin embargo, a diferencia de la anterior edición, David se está conteniendo ante su tentación, Zayra, y no ha mantenido relaciones. Aun así, la complicidad y determinados juegos han sido suficiente para que María monte en cólera hoguera sí y hoguera también.

No obstante, son muchos los que se están sorprendiendo gratamente con David por su comportamiento tan opuesto al que protagonizó el año pasado con Elena, su pareja entonces y a la que hizo muchísimo daño. ¿Pero es real este cambio para bien del joven malagueño o ha entrado en esta edición con un papel?

Pues bien, Sergio Ojer, un creador de contenido de TikTok, ha destapado la gran «farsa» de David a tenor de lo que contó Naomi Asensi, ganadora de ‘GH VIP 8’ y participante de ‘La isla de las tentaciones 6’. La valenciana reveló en ‘Tentaciones after show’, un espacio de Mitele Plus, una información que lo explica todo.

Al parecer, antes de viajar a República Dominicana para comenzar las grabaciones del reality, mandó un mensaje por el grupo de WhatsApp que tienen los concursantes de la sexta edición. Y ese mensaje decía lo siguiente: «¿Qué hago chavales? ¿La lio o limpio mi imagen?». Naomi accedió a este revelador dato gracias a que su ex, Adrián, estaba dentro de ese grupo.

Así las cosas, es la prueba definitiva de que la nueva imagen de David en la séptima temporada del formato de parejas es un auténtico «papelón». No obstante, aunque a estas alturas de la emisión puede parecer que María y David no van a salir juntos tras las próximas hogueras finales, nos vamos a sorprender.

La creadora de contenido La Cuernis ya averiguó el desenlace de David y María hace unas semanas. Y es que ambos no se cortaron a la hora de compartir imágenes que probaban que salieron juntos de esta nueva etapa en el programa de Telecinco. La temporada siete de ‘La Isla de las Tentaciones’ se grabó entre mayo y junio y en verano publicaron imágenes juntos. Algo que no deben hacer por contrato, por lo que se saltaron las normas.

En varios stories de Instagram aparecieron besándose y, en el caso de María, respondiendo a preguntas sobre su relación: «Con David me siento yo y sé que me ama con todos mis defectos. Nos hacemos mejor y nos hacemos felices. Somos un equipo, siempre vamos a una. Es el amor más sano, bonito y fuerte de mi vida y ojalá todo el mundo tuviera a su lado una persona que le hiciese sentir lo afortunada que me hace sentir David a mí».

En agosto, María y David pasaron las vacaciones juntos y, como regalo de cumpleaños, él le regaló un viaje a París que realizaron en el mes de septiembre como así dieron cuenta también en sus respectivas redes. Además, compartieron públicamente que se iban a mudar a Madrid para vivir juntos.

No obstante, a partir de noviembre, cuando estaba a punto de arrancar la promo de ‘La Isla de las Tentaciones 7’, comenzaron a cortarse y a difundir publicaciones por separado jugando al despiste. Lo mismo hicieron con sus celebraciones por Navidad, aunque hubo un detalle inequívoco que les delató: mismos platos y mismo mantel.