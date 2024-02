Kike Quintana no tiene miramientos por cómo se ha llegado a referir a su tía Ana Rosa ahora

Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, se ha convertido en uno de los colaboradores estrella de ‘TardeAR’. Además de ser guionista del programa, el joven es el mayor azote del espacio vespertino de Telecinco, con sus irónicos dardos tanto al formato como a sus colaboradores o a su propia tía.

Precisamente ha sido Kike el que en la entrega de este martes 6 de febrero, ha obsequiado a la presentadora con un regalo muy especial. Todo a raíz de algo que sucedió la semana pasada, cuando Ana Rosa no pudo contener la risa después de dar a conocer la historia de una mujer que se había hecho viral al casarse con un muñeco de trapo.

Desde el programa consiguieron una entrevista con esta mujer para que contara su historia y mostrara a los tres hijos de trapo que había tenido con su marido, uno de ellos incluso con estrabismo. Una historia totalmente surrealista que hizo que la presentadora estallara en un ataque de risa. «Se acaba el mundo, ella está cucú», comentaba la comunicadora, a carcajada limpia.

El demoledor dardo de Kike Quintana a Ana Rosa

Pues bien, este lunes, Kike Quintana le ha hecho entrega a su tía de un regalo muy especial para que pueda vivir una historia como la de esa mujer, aunque lo ha hecho con dardo incluido, como viene siendo costumbre en él. «Mira, tenemos aquí a la Ana Rosa de trapo y a la de plástico«, le espetó el colaborador. Un golpe bajo ante el que la presentadora no ha dudado en salir a defenderse: «Yo no estoy operada. A mí no me digas ‘de plástico'».

Acto seguido, el joven lanzaba una curiosa propuesta a la audiencia: «Nosotros creemos en el amor. Ponedme el teléfono del programa. Si hay algún ser humano que quiera formar familia con la Ana Rosa de trapo abrimos los teléfono».

Con su desparpajo y sentido del humor, Kike Quintana ha convertido su sección en una de las más divertidas. El colaborador es el hijo mayor del único hermano de Ana Rosa, por lo que, tal y como ella misma reconoció «lo tengo muy consentido y muy bien alimentado». «Es el mayor, el primero que nació. Hemos tenido siempre una relación muy especial», asegura la presentadora. Tía y sobrino comparten, entre otras cosas, su afición por el Atlético de Madrid. Ambos son colchoneros hasta la médula.