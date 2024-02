Jordi González utiliza TVE para referirse en estos serios términos sobre Cristina Pedroche

Este fin de semana, Jordi González aprovechó ‘D Corazón‘ para defender a dos rostros de otras cadenas. Así, tras felicitar a Chenoa por su labor al frente de ‘OT 2023’ en Prime Video, el presentador tampoco dudó en dar la cara por Cristina Pedroche ante las últimas críticas que ha recibido la colaboradora de ‘Zapeando’.

«Voy a hablar en serio porque hay una persona en el mundo de la comunicación a la que yo quiero personalmente que es Cristina Pedroche. Cada vez que Cristina pestañea hay una horda de gente que la critica, yo creo que son celos y envidia», empezaba destacando Jordi González sobre la vallecana.

«No puede ser que una mujer como Cristina Pedroche se esté planteando dejar las redes sociales. Cristina tu eres tú y el resto a cagar. ¿No gustas a todo el mundo? Pues no gustas a todo el mundo, ¿y qué? No hace falta», proseguía diciendo Jordi González visiblemente molesto por las críticas que recibe cada día la presentadora de Atresmedia.

Así, Jordi González se hacía eco en ‘D Corazón’ de la última entrevista que ha concedido Cristina Pedroche. «No se calla ni lo bueno ni lo malo, aunque para lo malo no puede evitar llorar», recalcaba el presentador de TVE antes de dar paso al vídeo.

La defensa de @jordiGlez de @CristiPedroche "A quien no le gustes que se vaya a cagar." pic.twitter.com/nChtatLV9c — TVMASPI (@sebas_maspons) February 25, 2024

Después era Alba Carrillo la que se sumaba a la defensa de Cristina Pedroche. «Ella se tiene que quedar en el montón de personas que la seguimos, que la admiramos y que supone una inspiración. Hay que hablar claro de la maternidad, de la vida sin miedos y sin tapujos», aseveraba la colaboradora.

«Si te critican es que estás haciendo algo bien», sentenciaba Alba Carrillo. «Y tiene el mejor marido que la quiere a morir y una niña preciosa», apostillaba Jordi después de que Euprepio Padula argumentara el éxito que tienen tanto Pedroche como su marido Dabiz Muñoz.

«Me da rabia que alguien con tanto talento y con tanta luz se pueda amargar por 14, 15 o 27 comentarios de 14, 15 o 27 mataos», concluía indignado el presentador antes de cambiar de asunto en el programa de corazón de TVE.