Jordi González se sale de guion en TVE con lo que dice de Chenoa y su labor en ‘OT 2023’

Uno de los aciertos de esta última edición de ‘Operación Triunfo’, que finalizó el pasado lunes con gran éxito de audiencia, ha sido contar con Chenoa como presentadora. Una labor que ha valorado muy positivamente este sábado 23 de febrero Jordi González en ‘D Corazón’, el programa que presenta en TVE.

«¡Larga vida a ‘OT’!», fueron las últimas palabras que pronunció la cantante antes de poner fin a ‘OT 2023’, que proclamó a Naiara como ganadora por una abrumadora mayoría. Además de estrenar presentadora, el formato estrenaba también cadena de televisión, dando el salto de TVE a Prime Video. De esta forma, se emitía por primera vez en una plataforma de streaming.

Y, aunque se desconoce la audiencia exacta que ha cosechado, la empresa sí que aseguró que «más de 3,5 millones de espectadores únicos disfrutaron del programa a lo largo de 14 semanas. Con un 85% de ellos regresando cada semana y sumando gran número de seguidores».

Jordi González valora la labor de Chenoa en ‘OT 2023’

Sobre ello se ha pronunciado Jordi González en ‘D Corazón’. El presentador ha hablado del «renacer de Chenoa» tras unos meses muy complicados para ella a raíz de la separación de su marido, Miguel Sánchez Encinas. «Presentadora y cantante. El año de Chenoa acaba de empezar», comentaba la voz en off de la pieza que ha ofrecido el programa sobre crónica social de La 1.

Acto seguido, Jordi González ha querido dar su opinión al respecto. Para ello se ha dirigido directamente a la cantante: «Mira, Chenoa, te digo una cosa. Tanto si me ves como si no me ves. Si no me ves, que te lo expliquen. Has estado sensacional en tu trabajo en televisión. Lo que hiciste el otro día en la gala final de esta magnífica edición de ‘Operación Triunfo’ ha sido de chapeau. Muy bien. ¡Caramba! Ya está, ya me he deshecho en elogios», sentenció el presentador.