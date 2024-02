Frank Blanco dice ‘hasta aquí’ en ‘TardeAR’ por lo que hace una tertuliana: «Me tengo que ir»

Como ya es habitual, Frank Blanco ha sido el encargado de presentar este viernes 2 de febrero ‘TardeAR‘ ante la ausencia de Ana Rosa Quintana en el último día de la semana por prescripción médica y el salto de Beatriz Archidona a ‘De Viernes’. Cada semana, el catalán demuestra tener una gran soltura al frente del magacín de Telecinco que aúna entretenimiento y actualidad.

En esta ocasión, el presentador ha tenido que ponerse serio con una de sus colaboradoras durante ‘salseAR’, la sección de corazón del programa pues trataba de cambiar de asunto pero la colaboradora quería seguir hablando del tema que estaban debatiendo.

Todo se producía en pleno debate sobre uno de los asuntos que se ha convertido en noticia esta semana, la posible ilusión de Isabel Pantoja con un ingeniero canario. Era Carmen Borrego la que daba la exclusiva hace unos días en ‘Así es la vida’, programa que conseguía dar con este hombre después de que Antonio Rossi negara la información. Este viernes, el colaborador volvía a insistir en el espacio de Frank Blanco en que Isabel Pantoja no tiene ninguna ilusión.

Lo hacía manteniendo un rifirrafe con Juan Luis Galiacho, que defiende que la tonadillera sí que tiene ilusión por un hombre en Canarias y que podrían salir pruebas próximamente. «Yo no sé qué relación tienen pero este señor si que ha mantenido una relación con Isabel y quizás lo demostramos en breve», defendía el periodista. «Compañero no lo conoce, espera sentado», le replicaba Antonio Rossi. «Antonio es así», le insistía Galiacho. «Bueno la opinión es libre pero yo te hablo desde la verdad», le espetaba Rossi. «Bueno tú tendrás tu información y yo tengo la mía», trataba de defenderse Galiacho.

Frank Blanco silencia a Leticia Requejo

«Bueno el tiempo dará o quitará la razón a unos u otros», soltaba entonces Frank Blanco antes de despedir a Juan Luis Galiacho y tratar de pasar a otro asunto. Pero Leticia Requejo se le adelantaba y trataba de exponer su opinión. «Hay una cosa importante», decía la colaboradora antes de que Frank Blanco la interrumpiera.

«Que me tengo que ir con otro tema. Tenéis que saber dejarme ir a otro tema«, le soltaba Frank Blanco intentando callar a su compañera, que no se quedaba a gusto al ser censurada. «Guárdatelo para el lunes», le decía el presentador. No obstante, al final Frank reculaba y dejaba terminar a Leticia después de que le hablaran por el pinganillo. «No, que me llama la atención que una persona muy cercana a Isabel Pantoja me ha llamado para saber quién es este hombre y de donde ha salido todo esto», zanjaba Requejo.