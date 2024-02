El hachazo de Kiko Matamoros a Mario Vaquerizo con una frase concisa pero demoledora

Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han embarcado en una nueva aventura en Netflix, y los titulares no paran de llegar. La segunda parte de ‘Sálvese quien pueda’ se ha estrenado por fin, y esta vez los reyes de las tardes de Telecinco exploraron México. Entre las muchas situaciones surrealistas de su viaje, destaca un fragmento en el que acuden a una chamana. Es ahí cuando, en una conversación, de manera inesperada, Kiko Matamoros lanzó un sonado dardo a Mario Vaquerizo.

‘Sálvese quien pueda’ ha regresado con su segunda temporada este 1 de febrero, y la búsqueda de trabajo de los antiguos colaboradores de ‘Sálvame’ han llenado esta nueva entrega de historias casi más alocadas que la primera. Kiko Hernández, María Patiño, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Belén Esteban, Lydia Lozano y Terelu Campos pusieron rumbo a México en busca de nuevas aventuras. Y en una de ellas, sacaron su lado más místico.

Belén Esteban liderando una vez más ¡Sálvese quien pueda!

«Hemos vivido un suceso dramático que afecta a todos los que hemos estado allí, pero en especial a nuestro compañero. Él tiene como una capacidad para captar las malas vibras», explicó Kiko Matamoros, refiriéndose a Víctor Sandoval. Acompañado de este, Belén Esteban y Terelu Campos, los cinco acudieron a una chamana en busca de ayuda. «Yo sí creo en los chamanes, Alaska cada vez que viene se lo hace», explicó Sandoval a sus compañeros.

«Así le va», espetó rápidamente Matamoros, que fue en seguida corregido por el ex de Nacho Polo, que salió en defensa de la cantante. «Le va fenomenal, multimillonaria con siete pisos, y a Mario también», explicó el antiguo colaborador de Mediaset. Fue entonces cuando Kiko no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la pareja de la artista. «Le va mejor todavía, que no ha pegado ni golpe», sentenció la pareja de Marta López Álamo con tono de burla.

Pero la visita a esta especialista en espiritualidad y el ataque de Kiko Matamoros no ha sido la aventura más alocada de los antiguos rostros de Mediaset en Latinoamérica. Después de probar suerte en la primera entrega con su debut en ‘Siéntese quien pueda’ en Miami, los más polémicos de la televisión han continuado su búsqueda de trabajo en algunas televisiones del país en esta segunda temporada.