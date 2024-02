El comunicado de ‘OT 2023’ para frenar lo ocurrido a los concursantes: «No vamos a consentir»

Faltan pocos días para conocer al ganador de ‘OT 2023’ y la tensión entre los seguidores está por las nubes. De cara a la gran final del lunes 16, los más seguidores del formato andan haciendo campaña por su favorito, y entre la emoción y la efusividad, algunos están cruzando límites. Tanto, que Noemí Galera ha tenido que hacer un llamamiento en redes para dejar claro que no van a tolerar más mensajes de odio hacia los concursantes.

Naiara, Juanjo, Ruslana, Martín, Lucas o Paul. Cualquiera de los seis puede hacerse con la victoria en la última gala del talent de Prime Video. Todos ellos cuentan con un ejército de seguidores que estos días está defendiendo a su ganador a capa y espada en redes sociales. Ante la oleada de insultos y vejaciones hacia algunos de los finalistas, la cuenta de ‘Operación Triunfo’ publicaba un comunicado este jueves.

«No vamos a consentir faltas de respeto hacia ninguno de nuestros concursantes. Estamos denunciando todas las cuentas que ofenden, insultan y menosprecian a estas personas que, lo único que hacen es formarse como artistas y compartir su día a día con los fans del programa. Solo quedan 4 días, disfrutemos. ¡Viva OT!», escribió la cuenta de ‘OT 2023’ en ‘X’. Pero Noemí Galera también quiso pronunciarse sobre lo ocurrido.

📣 No vamos a consentir faltas de respeto hacia ninguno de nuestros concursantes. Estamos denunciando todas las cuentas que ofenden, insultan y menosprecian a estas personas que, lo único que hacen, es formarse como artistas y compartir su día a día con los fans de este programa.… pic.twitter.com/Xgd2VB9a3V — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 15, 2024

Noemi Galera dice basta al odio contra ‘OT 2023’

Después de que el talent se pronunciase al respecto, la directora de la academia quiso aportar su opinión al respecto. «Bloqueando y denunciando a todo aquel que insulte, humille, acose o promueva el odio hacia los finalistas», comenzó explicando Noemi Galera en su cuenta de ‘X’. Y es que, la compañera de Manu Guix está escandalizada con algunas de las cosas que ha leído en redes estos días.

«Es tremendo leer según qué tuit. Ojalá nunca tengáis que leer semejantes barbaridades sobre vuestros familiares o sobre vosotros mismos. RESPETO«, sentenciaba Galera para finalizar su escrito personal. Y es que, hace ya unas semanas, la directora ya utilizó sus redes para mandar un mensaje a todos los que acusan a los profesores de ‘OT 2023’ de favoritismo e insultan a otros.

Bloqueando y denunciando a todo aquel que insulte, humille, acose o promueva odio hacia los finalistas. Es tremendo leer según que tuits. Ojalá nunca tengáis que leer semejantes barbaridades sobre vuestros familiares o sobre vosotros mismos. RESPETO. #OTDirecto15F — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) February 15, 2024

«Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar qué pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ello en las redes. No merecen este ambiente enrarecido», señaló Noemi Galera sobre el comportamiento de los fans del formato. Y ahora, en la recta final del concurso, el principal objetivo de la «madre televisiva» de los concursantes, es garantizar el respeto a los mismos en la red.