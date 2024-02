El aplaudido guantazo de José Antonio León a Paco Porras ante lo que le oye en ‘De Viernes’

‘¡De Viernes!’ se embarcó en un viaje en el tiempo esta semana volviendo a los tiempos del ‘Tamarismo’. Yurena fue la gran estrella del programa esta semana, y el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona recibió a una tanda de colaboradores propios de ‘Crónicas Marcianas’. De entre todos los que atacaban a la cantante, destacó José Antonio León, que defendió a capa y espada al icono televisivo de los años 2000.

Yurena abrió su corazón este viernes en el programa de Telecinco y se sinceró sobre cómo sobrevivió a los años de la prensa del corazón más gamberra. Para escuchar sus palabras, y hablar de su relación con la intérprete, allí estaban Tony Genil, Loli Álvarez, Arlequín y Paco Porras. «Esta es una individua que, surgiendo de los más bajos fondos de la nada, ha llegado a las más altas cimas de la mierda», explicó Porras sin cortarse sobre la artista. Pero Sani Acosta no dejó pasar las de respeto del invitado y lo cortó en seguida.

«¿Me ha tenido respeto ella a mí? Yo perdí mi casa», espetó el antiguo amigo de Tamara, ahora conocida como Yurena. Fue entonces cuando el presentador le preguntó por el famoso montaje que ambos protagonizaron. «Montaje de ella. Claro que estaba embarazada pero no de mí. Se quedó embarazada del padre de un famoso cantante, cuyo nombre dio a omitir por razones éticas, y me la coló en mi casa», explicó el antiguo rostro televisivo.

José Antonio León sale en defensa de Yurena

Ante los repetidos ataques de Porras a la cantante, había un miembro del plató que comenzaba a estar incómodo con la violencia que estaba tomando el discurso tras ver las duras vivencias de la artista en su entrevista para ‘¡De viernes!’. «Si no fuera por el colectivo gay que la ha apoyado, ella no sería nadie… No canta, no baila, no piensa. Tiene dos neuronas y una le falla«, espetó el invitado provocando una ola de abucheos en el plató.

Arlequín, Tony Genil y Paco Porras en ‘¡De viernes!’

Fue ahí cuando José Antonio León salió en defensa de la intérprete de ‘No cambie’ y estalló contra Paco Porras, con un ovacionado guantazo. «Tendríais que estar más que agradecidos los tres de donde estáis porque ha sido todo gracias a Yurena», sentenció el colaborador a los personajes invitados, lo que hizo que se llevase un sonado aplauso del público, Y es que, la cantante, a través de sus aventuras televisivas a principios de siglo, los llevo a todos ellos al ojo público y creó sus carreras en la pequeña pantalla.

La cantante se abrió en el programa de Telecinco sobre el profundo acoso mediático que recibió durante sus años en televisión. Reveló incluso que llegó a pensar en quitarse la vida, y se sinceró sobre cómo la fama afectó a su madre ya fallecida. La que fue número uno en ventas hace más de dos décadas sorprendió a los colaboradores de ‘¡De viernes!’ con un triste relato de una vida llena de desgracias e injusticias.