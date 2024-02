Dani Fernández admite lo que le disgusta de ‘Operación Triunfo’ tras su visita a la academia

El pasado lunes, Dani Fernández fue el artista invitado de la Gala 10 de ‘Operación Triunfo’ y, un día después, visitaba a los concursantes en la academia para darles algunos consejos de cara a su futuro en el mundo de la música. Sin embargo, hay cosas del formato con las que el exintegrante de ‘Auryn’ no está de acuerdo.

Así se lo ha reconocido a Ibai Vegan en su pódcast ‘Animales Humanos’. Dani Fernández contó que una vez quedó con Roi, Ana Guerra y otros concursantes de ‘OT’, y les metió «una chapa, de que en cuanto acabara el programa, los buenos rollitos entre ellos se iban a acabar. Porque al final son competencia en la industria musical entre ellos».

«Roi con el paso del tiempo me acabó dando las gracias. Con él he hablado mucho de este tema», reconocía el cantante. A raíz de esto, Ibai le preguntó qué le parecía el formato. A lo que el invitado respondió con total sinceridad: «Creo que es la única vez que he dado mi opinión como tal de ‘OT’. Conozco tanto la industria de la música que a mí ya no me pueden engañar. Para mí, yo he vivido ‘OT’, lo que pasa que no lo he vivido como tal. Yo tenía 11 años cuando viví un ‘OT’ falso, porque éramos niños y no se podía hacer un ‘OT’ como tal, en ‘Eurojunior 1′».

Dani Fernández recuerda su paso por ‘Eurojunior’

Dani Fernández recuerda cómo fue su paso por el concurso de TVE: «Éramos 42 niños metidos en la Academia de ‘OT’. Cuando salió Manuel Carrasco y terminó esa edición, la Academia nos metió allí para hacer ‘Eurojunior 1’. Me parece, como concepto, algo que yo creo que es bonito. Que un programa te dé la oportunidad de crecer, conocer, expresarte… Sobre todo, porque tú puedes mejorar mucho».

«Una cosa que a mí me ayudó mucho, porque yo conocí a chavales que tenía mis mismos intereses, porque en mi pueblo no había tanta gente que quisiera cantar. En mi generación, cuando querías dedicarte a la música, te decían que no se podía hacer. Lo malo de este tipo de proyectos, ya no solo de ‘OT’, tú te ilusionas, porque piensas que vas a salir de ahí siendo Dios. Ahora, me parece muy guay por parte de ‘OT’ que se les diga constantemente. Antes no te lo decían así», proseguía el cantante en ‘Animales Humanos’.

Eso sí, hay una cosa que a Dani Fernández no le gusta del programa que actualmente se emite en Prime Video. «Lo único que no me gusta de ‘OT’ en cuanto al formato es que ellos tienen que cantar de todo, pero imagínate que a mí me hacen bailar, es que no va conmigo. Soy de los que piensa que un artista tiene que mejorar dentro de sus estilos. Estos son pequeños matices a gusto personal», sentenciaba el artista.