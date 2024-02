Carlota Corredera hace esta pregunta exacta a Alba Carrillo sobre Ana Rosa y se deslengua

Alba Carrillo ha vuelto a dejar patente su mala relación con Ana Rosa Quintana en su visita al ‘Superlativas’, el podcast de Carlota Corredera. Bajo el pretexto de promocionar su libro Lista para la vida, ha dado pie a jugoso titulares respecto a su polémica y abrupta salida de Mediaset y su relación con la veterana comunicadora.

Alba ha sorprendido al tender la mano a Jorge Javier Vázquez tras sus rencillas. La modelo ha asegurado que le encantaría una reconciliación y ha admitido que «somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual». Por ello, lamenta que «cuando nos desunimos, ganan los otros, y hemos podido ver que pasa eso».

Teniendo en cuenta que no da puntada sin hilo, esas afiladas palabras se han interpretado como una pulla por el aumento de poder y cuota de pantalla de Ana Rosa y su factoría(Unicorn Content) en Telecinco. Desde septiembre se hace cargo de las mañanas al completo y también del grueso de las tardes tras el fin de ‘Sálvame’.

Al hilo, Alba Carrillo ha dejado claro que hay otras personas con las que no hablaría. «Por ejemplo, Ana Rosa, no me apetece hablar con ella», ha soltado la actual concursante de ‘Bake Off’ a bocajarro. «¿No te tomarías algo con ella?», le ha preguntado Carlota Corredera para tratar de arrancarle más titulares.

«Es que nunca me lo he tomado. No he tenido ese vínculo personal, entonces no la echo de menos en mi vida y además creo que tenemos maneras de ver la vida muy diferentes. Yo he trabajado para su productora, pero las veces que la he visto han sido muy contadas. Yo creo que nunca hemos tenido un feeling personal. Ella para mi representa lo que no me gusta. Representa un sector muy rancio de la sociedad y yo creo que para ella yo tampoco soy de su agrado», ha sentenciado alto y claro Alba Carrillo.

«Tampoco tenemos que gustarle a todo el mundo», ha apostillado Carlota Corredera como reacción a esa nueva embestida pública de la colaboradora televisiva hacia Quintana. Por otro lado, Carlota se ha interesado por cómo afrontó su despido de Mediaset. Una salida repentina con la que la periodista gallega se siente identificada por ese desapego súbito del lugar en el que «hemos estado trabajando mucho tiempo».

Y ante esa cuestión, Alba Carrillo también se ha mostrado crítica con la forma en la que se hicieron las cosas por parte de la productora de Ana Rosa y cadena: «Fue entre la rabia y el dolor porque piensas ‘jolin, con lo que yo he dado’. Me da la impresión de que nos pasa algo parecido. Para bien o para mal no entramos de puntillas en los sitios. Entonces, cuando tú te dejas el alma por un proyecto o por una cadena siempre sientes eso, que qué ingrato. La manera también es fundamental porque si te dicen ‘admiramos tu trabajo pero ahora no es tu momento’ pues hubiera hecho bien a mi autoestima. Y luego la rabia de decir ‘pero por qué'».

«Hay muchos porqués, muchas preguntas (sin respuesta). Hay cosas que nadie me ha dicho, pero sí que intuyo que estaba ligado a un tema político y a que personas como yo con una manera de ser o unos pensamientos liberales y muy concretos estábamos de más», ha aseverado Alba Carrillo, siendo un dardo más a la compañía audiovisual presidida por Ana Rosa Quintana, a la que -recordemos- demandó por despido improcedente pero con la que llegó a un acuerdo extrajudicial finalmente.