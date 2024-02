Alba Carrillo pega el volantazo más drástico con Jorge Javier tras lo que refiere sobre él ahora

Alba Carrillo ha sido la nueva invitada de Superlativas, el podcast de Carlota Corredera. La modelo ha acudido a este espacio para presentar su libro Lista para la vida, pero, como no podía ser de otra manera, ha dejado un reguero de titulares en su sincera charla con la comunicadora gallega; con el foco puesto en su salida de Mediaset y su relación con Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana.

Carlota Corredera le ha preguntado si hay personas de Mediaset con las que ha tenido desencuentros y le gustaría ahora tener un acercamiento. Alba ha sido tajante y ha sorprendido al tender la mano a su hasta ahora archienemigo Jorge Javier: «Me encantaría poder hablar con Jorge. Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y cuando nos desunimos, ganan los otros… y hemos podido ver que pasa eso». Unas palabras entendidas como un dardo al aumento de poder o cuota de pantalla de Ana Rosa y su factoría en Telecinco.

«Yo le admiro como profesional, presentador e incluso como persona, porque a mi me ha dado muchos consejos. Mi madre tuvo que demandarle pero fue un daño colateral porque demandó a la productora (Zeppelin) y él era presentador en ese momento, pero no fue una cosa personal con él. Jorge Javier es de esas personas que, aunque tengas un problema, en el fondo le sigues teniendo mucho cariño», ha proseguido Alba Carrillo. Hay que recordar que Lucía Pariente demandó tras el brutal encontronazo que tuvo con el catalán en la final de ‘Secret Story’. Desde ahí las relaciones entre ellos han estado rotas, pero con el giro de Alba las cosas podrían cambiar.

Alba Carrillo querría tener un par de conversaciones con algunos compañeros de Mediaset, @jjaviervazquez es una de esas personas: "Le admiro como profesional y me ha dado buenos consejos" #Superlativas pic.twitter.com/OXPbOW93FC — Superlativas (@Superlativass) February 28, 2024

«Igual que hay otras personas a las que no, por ejemplo Ana Rosa, no me apetece hablar con ella», ha soltado la colaboradora a bocajarro. «¿No te tomarías algo con ella?», le ha preguntado Carlota Corredera. «Es que nunca me lo he tomado. No he tenido ese vínculo personal, entonces no la echo de menos en mi vida y además creo que tenemos maneras de ver la vida muy diferentes. Yo he trabajado para su productora pero las veces que la he visto han sido muy contadas. Yo creo que nunca hemos tenido un feeling personal. Ella para mi representa lo que no me gusta. Representa un sector muy rancio de la sociedad y yo creo que para ella yo tampoco soy de su agrado», ha sentenciado Alba Carrillo. «Tampoco tenemos que gustarle a todo el mundo», ha apostillado la periodista gallega.

La relación Alba Carrillo – Ana Rosa “No teníamos feeling” pic.twitter.com/BjIngtxaOj — TVMASPI (@sebas_maspons) February 28, 2024

Por otro lado, Carlota se ha interesado por cómo afrontó su despido de Mediaset. Una salida repentina con la que Corredera se siente identificada: «Hemos vivido situaciones parecidas, ese desapego de pronto del lugar en el que hemos estado trabajando mucho tiempo. ¿Cómo es ese día después de que te digan que no continúas trabajando en Mediaset?».

«Fue entre la rabia y el dolor porque piensas ‘jolin, con lo que yo he dado’. Me da la impresión de que nos pasa algo parecido. Para bien o para mal no entramos de puntillas en los sitios. Entonces, cuando tú te dejas el alma por un proyecto o por una cadena siempre sientes eso, que qué ingrato. La manera también es fundamental porque si te dicen ‘admiramos tu trabajo pero ahora no es tu momento’ pues hubiera hecho bien a mi autoestima. Y luego la rabia de decir ‘pero por qué’. Hay muchos porqués, muchas preguntas (sin respuesta). Hay cosas que nadie me ha dicho, pero sí que intuyo que estaba ligado a un tema político y a que personas como yo con una manera de ser o unos pensamientos liberales y muy concretos estábamos de más», ha aseverado Alba Carrillo, siendo un recado más a la productora presidida por Ana Rosa Quintana, a la que demandó por despido improcedente pero con la que llegó a un acuerdo extrajudicial finalmente.