Boris Izaguirre representa a muchos al poner el acento en este aspecto de ‘Zorra’

‘TardeAR‘ se sigue reforzando con nuevos colaboradores. Si hace unos días era Patricia Pérez la que se sumaba a la mesa VIP del programa de Ana Rosa Quintana, este jueves ha sido Boris Izaguirre el que ha debutado como colaborador del programa tras su vuelta a Telecinco como jurado de ‘Bailando con las estrellas’.

En su primer día como tertuliano de ‘TardeAR’, Boris Izaguirre no ha dudado en confesar ser fan de ‘Zorra’, la canción de Nebulossa para Eurovisión y de dar la cara por su letra ante la polémica que se ha generado en torno al término de ‘zorra’ y si se puede resignificar el insulto.

De primeras, Boris Izaguirre dejaba claro que es fan de la canción. «A mi me encanta y me encanta como la has defendido. Yo la descubrí al día siguiente de ser escogida con Alaska en la radio y me explicó que son un matrimonio que no lo sabía y luego también leí que se han inspirado en ‘A quién le importa'», exponía el nuevo colaborador de ‘TardeAR’.

Después, Ana Rosa Quintana comentaba que lo que a ella no le gustaba es que por la canción ahora la gente se llame zorra así porque sí. «Yo lo único por lo que he protestado es que llegamos todas nosotras el otro día y decían ‘hola zorra’ como gracia y me toca las narices, no me gusta que me llamen zorra», aseveraba la presentadora. «¿A ti te gusta que te llamen zorra?», le preguntaba entonces a Boris. «No, ni que me llamen maricón aunque lo soy», contestaba él.

Boris Izaguirre se fija en lo bueno de ‘Zorra’

Tras ello, Boris Izaguirre se atrevía a hacer un pronóstico al decir que ‘Zorra’ va a triunfar en Eurovisión y que podemos ganar. «Aunque esto pueda ser complicado, tu imagínate que Nebulossa le quite la corona a Massiel de ser la única cantante española en ser ganadora de Eurovisión», se atrevía a decir el colaborador.

«Nuestro error ha sido siempre pensar en una canción que se parezca a las que ganan en Eurovisión. La canción tiene que estar dirigida al eurofan porque al final el que vota es el eurofan. Y por fin una canción está pensada en el eurofan», defendía después Boris.

Por si fuera poco, Boris Izaguirre exponía que «lo mejor es que es traducible a cualquier idioma porque hay zorras en cualquier cultura e idioma». «Lo bueno de la canción es que ha conseguido recuperar la palabra y hacer un sentido de humor, difícil a veces de entender para determinados colectivos que se pueden sentir atacados, pero que no deja de ser humor», sentenciaba el colaborador.

«No, si entendemos muy bien que zorro es listo, astuto e inteligente y zorra ya saben ustedes», le contestaba Ana Rosa Quintana. «Pero también es lista, astuta e inteligente, esa es la manera de verlo», apostillaba Izaguirre.