Belén Esteban salta sorpresivamente a este nuevo programa después de ‘Sálvese quien pueda’

Parece que después de sus aventuras en Miami y México junto a sus compañeros, Belén Esteban continuará su carrera televisiva en solitario. La protagonista de ‘Sálvese quien pueda’ ha sorprendido con su nuevo fichaje en un programa de Movistar Plus+. Después de Netflix, la de Paracuellos estará presente en el proyecto de una conocida humorista, donde, según han revelado ya, se atreverá incluso con un número musical.

La segunda tanda de episodios de ‘Sálvese quien pueda’ ya están disponibles en Netflix. Y es que, después de unos meses de promoción junto a sus compañeros de ‘Sálvame’, intentando prolongar la magia del icónico magacín vespertino de Telecinco, toca volar en solitario. Es por eso que la de Paracuellos tiene preparada una cita muy especial con Eva Soriano en su programa de entrevistas de Movistar Plus+. La princesa del pueblo será la primera invitada de la humorista en la segunda temporada de ‘Showriano’, que vuelve con un episodio lleno de sorpresas junto a ‘La patrona’.

Belén Esteban salta a Movistar Plus+

«En esta segunda temporada tenemos un programa chulísimo, un plató renovado, tenemos unos bailarines que están fortísimos, tenemos videoclip, tenemos canción y tenemos una invitada que se te van a caer las bragas: Belén Esteban«, adelantó Eva Soriano en la presentación de la nueva temporada. Y es que, el ‘crossover’ entre la humorista y la televisiva promete mucho.

Belén Esteban y Eva Soriano en la segunda temporada de ‘Showriano’

El programa tendrá algún que otro guiño a la reciente aventura de la antigua colaboradora de Telecinco en México. Belén protagonizará incluso un número musical rodeada de mariachis, recordando una fiesta muy sonada con sus compañeras de reparto en los nuevos episodios de Netflix. Y es que, como novedad de esta nueva temporada, Eva Soriano protagonizará un videoclip en cada episodio con sus invitados, incluyendo a la de Paracuellos.

Después de la desvinculación final de La Fábrica de la Tele con Mediaset, no hay ningún tipo de atadura entre Belén Esteban y su antigua cadena, en la que llegó a convertirse en la reina de las tardes. Se rumorea incluso su posible fichaje en algún espacio de RTVE, pudiendo unirse así a Lydia Lozano o Terelu Campos en ‘Mañaneros’. Por lo que no se descarta aún una posible vinculación de la princesa del pueblo con otros proyectos de Movistar Plus+.

Muchos pensaron que el fin de ‘Sálvame’ iba a significar la desaparición de todos los colaboradores del panorama televisivo, pero la situación ha sido algo distinta. Desde que empezaron la promoción con Netflix han pasado por todo tipo de cadenas y programas, desde ‘La Resistencia’ hasta el ‘Late Xou de Marc Giró’. Por no hablar de cómo casi todo el elenco ha ido encontrando su sitio en programas de cadenas como Atresmedia, TVE o Telecinco.