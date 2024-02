Anne Igartiburu se sale de guion en TVE y se pronuncia así ante las malas audiencias de ‘D Corazón’

Este domingo, Anne Igartiburu volvía al plató de ‘D Corazón’ tras volver a faltar el sábado por las grabaciones de ‘Baila como puedas’. Sin embargo, no era un día más pues la vasca está de cumpleaños. Son 55 años los que cumple la presentadora en un momento muy especial para ella pues está a punto de regresar al prime time de TVE.

No obstante, no todo son buenas noticias para Anne. Y es que desde su estreno hace un mes, ‘D Corazón‘, la nueva versión del célebre programa de corazón no termina de convencer a la audiencia. Así, la evolución de ‘Corazón’ con Anne y Jordi González de presentadores y la presencia de colaboradores no funciona en lo que a audiencias se refiere.

‘D Corazón’ se estrenó con un 6,1% de share y 409.000 espectadores y lejos de subir, el espacio que presentan Anne Igartiburu y Jordi González no se consolida en su franja. El programa anota una media del 6,6% y 521.000 seguidores. Unas cifras que le alejan (y mucho) de lo que arca ‘Socialité’ cada sábado y domingo.

Esto llevó a TVE a tomar medidas reduciendo la duración de ‘D Corazón’ quitándole media hora. Pero pese a todo, el espacio sigue sin convencer a los espectadores. Y por ello, aprovechando su cumpleaños, Anne Igartiburu no se ha cortado al lanzar una petición al público.

Era al final de ‘D Corazón’ cuando el equipo del programa de TVE sorprendía a la presentadora por su cumpleaños con un ramo de flores. Tras recibirlo, Jordi González le preguntaba a Anne Igartiburu por un recuerdo que deseaba tener para el futuro. «Que sigamos mucho tiempo aquí. Que los que estamos aquí hagamos mucha televisión y mucho directo. Nos encantaría», aseveraba la vasca.

Tras ello, Anne se dirigía directamente a la audiencia lanzándoles una petición. «Vamos a estar aquí haciendo corazón mucho tiempo. «Nos tenéis que seguir. Contádselo a la vecina, a todo el mundo, porque queremos seguir haciendo tele«, insistía Anne. «Y crecer, claro», apostillaba Jordi.