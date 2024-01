Tinet Rubira entra al trapo y replica así a C. Tangana tras su ataque a ‘OT’ con Évole: «No concibo…»

Este domingo 21 de enero, Jordi Évole estrenó en LaSexta una nueva temporada de ‘Lo de Évole’ con C. Tangana como primer invitado. Entre otras muchas cosas, el artista no dudó en criticar duramente a ‘Operación Triunfo’ tras su polémico desplante en el 2018. Unas palabras que al creador del formato, Tinet Rubira, no han sentado nada bien.

El cantante acudió a una de las galas de ‘OT 2018’, cuando aún se emitía en TVE. Tras acabar su actuación, se marchó sin despedirse, dejando a Roberto Leal con la palabra en la boca. «Hasta luego Maricarmen», se limitó a decir el presentador ante la actitud del invitado. En aquel momento, C. Tangana fue muy criticado por los seguidores del programa, por lo que Jordi Évole quiso preguntarle a él personalmente por esta polémica.

«Vi las noticias que se publicaron en su momento y pensé ‘Vaya gilipollas’. Pero luego vi el vídeo y no vi ningún conflicto. ¿Por qué fue tan polémico aquello?», le preguntó el comunicador catalán. A lo que el cantante respondió que fue el equipo de ‘Operación Triunfo’ el que «buscó» la polémica, ya que, según él, avisó al programa de que haría la actuación y se marcharía.

Además, C. Tangana explicó el motivo por el que no está de acuerdo «con lo que significa el programa»: «La canción habla del veneno que llevo dentro. Un programa como ‘OT’ es una pequeña trampa para ese veneno. Para mí, la obra no era solo la canción, sino presentar esa canción con esa letra en ‘OT’, siendo yo en ese momento un rapero».

Las duras palabras de C. Tangana sobre ‘OT’ que hicieron explotar a Tinet Rubira

Évole le preguntó si cree que alguien que participa en el talent musical puede tener esa ambición: «Creo que una persona que va a un programa que se llama ‘Operación Triunfo’, que no se llama ‘Operación Cante’ ni ‘Operación Música’, creo que va sobre el éxito, no sobre la música, el arte o el artista. Que eso no quiere decir que David Bisbal no sea un artista como la copa de un pino, pero el formato del programa… Yo tenía la oportunidad como artista de decir algo sobre ese formato y eso es lo que yo quería».

Ya antes de que se emitiera el programa, y tras ver el avance, el creador de ‘OT’, Tinet Rubira, ha contestado a C. Tangana a través de las redes sociales. Y no solo a él, sino que el director de Gestmusic se dirigió a todos los artistas consagrados que estos días se han dedicado a criticar a ‘Operación Triunfo’. Y es que hace unos días, el cantante Iván Ferreiro también fue muy duro con el formato, del que dijo que «me parece cruel».

A través de su cuenta de X, Rubira ha escrito lo siguiente: «Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de ‘Operación Triunfo’. Pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria, pierdan su tiempo con nosotros. Solo somos un programa de televisión. No jugamos en tu liga».

Cabe recordar a estos cantantes críticos con ‘OT’, que gracias a este programa hoy podemos contar con artistas de la talla de David Bisbal, Manuel Carrasco, Aitana o Pablo López, que llenan estadios y cuentan con millones de seguidores.