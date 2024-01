Luis Rubiales carga las tintas así contra TVE por elegir a Jenni Hermoso para las Campanadas

Jenni Hermoso fue una de las protagonistas indiscutibles de las Campanadas de este año. Después de un año lleno de altibajos para la deportista, decidió despedir el 2023 de la mano de Ana Mena y Ramón García en TVE. Pero su debut televisivo no ha estado exento de controversia. Luis Rubiales ha dejado claro lo que opina de la participación de la futbolista en las Campanadas de la primera cadena.

TVE tenía claro que Jenni Hermoso tenía que ser una de las caras de este 2023 que diese la bienvenida al nuevo año en la primera cadena. La futbolista despidió así un año lleno de altibajos en el que se ha convertido en todo un símbolo del empoderamiento femenino. Su batalla legal contra Luis Rubiales la colocó en el punto de mira tras la victoria de la selección femenina en el mundial de fútbol. Y ha sido precisamente el ex presidente de la RFEF quien se ha pronunciado sobre estas Campanadas con un contundente mensaje.

El mensaje de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

Después de unos meses llenos de polémica, Jenni Hermoso ha cerrado su año por todo lo alto, con un discurso dirigido a las mujeres a favor de la igualdad. Vestida de dorado, haciendo un guiño a la copa que ganó junto a sus compañeras, hizo un alegato que ha contado con una gran división de opiniones, y algunos reproches como el de Luis Rubiales.

«Para el año nuevo quiero que ese empoderamiento llegue a todo el mundo y que sea un nuevo comienzo y traiga títulos e igualdad para todos«, explicó Jenni Hermoso antes del gran momento de la noche. Luis Rubiales también quiso mandar un contundente mensaje antes de acabar el año, y lo hizo para cargar contra la futbolista. El expresidente rompió su silencio con Javier Negre y reconoció que no vería las Campanadas en TVE.

El mensaje de Jenni Hermoso en las #CampanadasRTVE: "Agradecer a todo el mundo por este cambio de solidaridad e igualdad. (…) En 2024, me gustaría que este empoderamiento llegara a todas las personas".



¡FELIZ 2024! | #Campanadas pic.twitter.com/p6N0Scp4C5 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) December 31, 2023

«Televisión Española es un ente público que funciona con los impuestos de todos los españoles y se está dirimiendo ahora mismo en la Audiencia Nacional todo esto, una instrucción y yo creo que… es que prefiero ni opinar sobre que un ente público se posicione», sentenció Rubiales sobre la decisión de la cadena pública de incluir a Jenni Hermoso en la gala.

«Prefiero mantenerme al margen. Yo lo voy a ver con gente querida, las Navidades están para eso. He estado con mis niñas, con mi madre, con toda mi gente, con amigos y que cada uno lo vea donde quiera, pero yo no lo voy a ver en TVE«, apuntó el exfutbolista días antes de Jenni Hermoso preste declaración en la Audiencia Nacional sobre el caso.

Sobre esta próxima cita con la justicia, Rubiales se mostró confiado. «Estoy tranquilo sobre lo que he dicho yo, que es la verdad. Ella no ha dicho la verdad. Yo no estuve fino. Siendo presidente de la Federación, en una celebración de medallas, tendría que haber estado de otra manera, pero quienes han cambiado de versión tendrán que explicar por qué. Yo no miento y quien miente es otra persona», apuntó el expresidente de la Federación.