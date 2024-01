La reveladora réplica de Alessandro Lequio sobre Ana Obregón por esta polémica filtración

Alessandro Lequio ha roto su silencio este lunes tras ser señalado como el autor de las filtraciones sobre las cuentas de la Fundación Aless Lequio. Una filtración que ha situado en el punto de mira a Ana Obregón y de qué manera.

Y es que, según indicó Informalia, la actriz no habría realizado ninguna donación en todo el 2023 a pesar de la gran cantidad de exclusivas que ha protagonizado a costa de su hija-nieta y la salida a la venta del libro ‘El chico de las musarañas’ que empezó a escribir Aless y que continuó Ana Obregón para hacer posible su publicación.

Una fuente cercana declaró al citado medio que no consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Obregón. El mayor ingreso de todos los registrados habrían sido los cuatro millones de euros que donó un amigo de Alessandro Lequio fruto de una herencia.

¿Cómo es posible que no haya ningún pago a la fundación por parte de la intérprete con todo lo facturado a lo largo del 2023? Es la gran pregunta que no para de circular por los programas de televisión y que le está situando en el blanco de todas las críticas y especulaciones. Además, Ana Obregón estaría en el foco, pero no solo en el mediático, incluso también en el fiscal.

Y, en ese sentido, son varios los periodistas que aseguran que Ana está dejando entrever que ha sido Alessandro Lequio el que ha filtrado la información. Así, con este presunto y polémico señalamiento de la bióloga sobre su espalda, el conde se ha pronunciado con rotundidad ante los micros de Europa Press.

«Te acusa Ana Obregón de haber filtrado información sobre la fundación. ¿Qué te parece?», ha sido la pregunta directa de la periodista. Lequio, por su parte, ha salido en defensa de su exmujer restando importancia al asunto e ignorando ese supuesto señalamiento. Todo ello se ha mostrado en ‘Espejo Público’.

«Es tan absurdo que la verdad es que me da totalmente igual. Ana está implicada totalmente en la fundación, asume todas sus funciones y responsabilidades y no tiene ninguna obligación en la línea que están diciendo», ha respondido tajante Alessandro Lequio.

«Él está pendiente de todo lo que se dice y de todo lo que se publica. A mi me consta que ha hablado con algún periodista y a él no le han gustado las medallas que se ha puesto Ana Obregón cuando piensa que quien ha hecho cosas importantes por la fundación es él. Por eso, este doble discurso… O se habla o no se habla», ha cuestionado Gema López tras escucharle. Y es que la colaboradora de ‘Espejo Público’ no se ha creído esas conciliadoras palabras de Lequio.