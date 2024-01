El tremendo señalamiento a Ana Obregón en ‘Espejo Público’ que dispara la controversia

Ana Obregón está en el foco, pero no solo en el mediático, incluso también en el fiscal, por las últimas informaciones relativas a la Fundación Aless Lequio, que se creó con el objetivo de financiar la investigación del cáncer mediante donaciones. Un proyecto en el que se ha volcado mucho, pero que ahora le está causando un quebradero de cabeza por lo publicado.

Y es que Informalia revelaba la pasada semana que esta implicación no sería tal y como había prometido. Al parecer, una fuente cercana declaró al citado medio que no consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Ana Obregón. El mayor ingreso de todos los registrados habrían sido los cuatro millones de euros que donó un amigo de Alessandro Lequio fruto de una herencia.

Algo que ha causado un enorme impacto teniendo en cuenta la cantidad de exclusivas que ha protagonizado la actriz y bióloga a costa de su hija-nieta y la salida a la venta del libro ‘El chico de las musarañas’ que empezó a escribir Aless y que continuó Ana Obregón para hacer posible su publicación.

¿Cómo es posible que no haya ningún pago a la fundación por parte de la intérprete con todo lo facturado a lo largo del 2023? Es la pregunta que no para de rondar y que le está situando en el blanco de todas las críticas y especulaciones, que han proseguido este lunes en ‘Espejo Público’ a pesar de que ella lo ha tachado todo de «falsedades».

«A mi esto me ha pillado fuera y por lo tanto me he enterado ahora. ¿Quién está detrás de la información? Porque normalmente hay filtraciones interesadas», ha planteado Susanna Griso.

«Ana Obregón ha señalado indirectamente a Alessandro Lequio. Y yo sé que Alessandro está hablando con algún periodista y sé que está enfadado. Fíjate que no es mi amigo ni nada, pero está enfadado por la falta precisamente de transparencia y porque entiende que el nombre de su hijo está ahí. Entiende que la finalidad es preciosa y teme que todo esto pueda frenar a la gente», ha señalado Gema López.

«Si realmente Lequio tiene estas dudas, lo que no tiene que hacer es filtrar una posible información. Es ‘oye, si a mí me consta esto, yo voy a un juzgado y lo denuncio’ porque estamos hablando de una cosa muy serie y porque mancha el nombre de su hijo», ha apostillado por su parte Miquel Valls.

«Pero Alessandro lo que no quiere es entrar en una guerra sucia con Ana Obregón porque él sacaría las cuentas claras de eso pero saldría perjudicado profundamente en otros aspectos. Con lo cual va a ser una guerra mucho más sibilina», ha comentado en ese sentido Laura Fa.

Por último, antes de zanjar el debate, Susanna Griso le ha enviado un contundente recado a Obregón: «A mi me gustaría que Ana Obregón lo aclarase y desde aquí le brindo la oportunidad de hacerlo con una entrevista las dos sentadas y que nos detalle cada una de las partidas de la fundación».