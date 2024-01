La incendiaria frase de Ágatha Ruiz de la Prada a Lomana por criticar su baile en Telecinco

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana vuelven a estar en pie de guerra tras unos meses de tregua. Fue la socialité la que desenterró el hacha de guerra con unas durísimas palabras dirigidas a la diseñadora tras su estreno en ‘Bailando con las estrellas‘, el nuevo programa de Telecinco.

La exmujer de Pedro J. Ramírez explotó ante la valoración de los miembros del jurado: «La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita. Yo no he venido aquí para esto. Esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado». Un enfado que fue muy criticado por la audiencia del programa, y también por su archienemiga, Carmen Lomana.

A través de su cuenta de X, la colaboradora televisiva dirigió unas duras palabras a la aristócrata: «La soberbia, la falta de educación, que no tiene ni idea de lo que es bailar, abandonando el programa porque no le gusta la puntuación. Es una falta de respeto a la cadena y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad».

Pero lejos de quedarse ahí, poco después volvió a cargar contra Ágatha en un segundo tweet que decía así: «La cadena, Telecinco, debería saber a quién contrata. Si Ágatha es arrítmica, no puede vender eso como un valor, diciendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz, no hagas perder el tiempo».

La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) January 14, 2024

la cadena @telecincoes debería saber a quien contrata. Si Agh es arrítmica no puede vender eso como un valor, diviendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz no hagas perder el tiempo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) January 14, 2024

El demoledor dardo de Ágatha Ruiz de la Prada a Carmen Lomana

Como era de esperar, a la diseñadora no le hicieron ninguna gracia estas palabras de Carmen Lomana, a la que no ha dudado en contestar públicamente. Y lo ha hecho con un demoledor dardo: «Mira, no le quiero contestar, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, ella ya era una señora mayor». Además, ha reconocido encontrarse «mal» ante lo sucedido el pasado sábado en el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Maza. Y se ha reiterado en su postura: «Es que si yo llego a saber eso no voy, claro, como es natural».

El abandono de Ágatha Ruiz de la Prada no sentó nada bien a los miembros del jurado, sobre todo a su amiga, Antonia Dell’Atte, a la que no le gustó en absoluto su actitud. «Esto es una tremenda falta de respeto a todos los que trabajan aquí. Lo has hecho fantásticamente bien, pero esto que has hecho no está bien», le espetó la italiana, que fue la única que valoró positivamente el baile de la diseñadora.