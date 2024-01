La dura y definitiva decisión que Isa Pantoja toma respecto a su madre entierra la relación

Isa Pantoja se ha cansado de mendigar el cariño de su madre, Isabel Pantoja. Así lo reconoció ella misma en ‘Vamos a ver’, el programa en el que colabora y lo ha vuelto a poner de manifiesto en su última entrevista a la revista ‘Lecturas’, donde ha revelado la drástica decisión que ha tomado.

Luis Pliego, director de la citada revista, adelantaba este martes 16 de enero en ‘TardeAR’ la exclusiva que este miércoles se publica en la que la hermana de Kiko Rivera enseña su casa al completo. Lo más llamativo es que «ya no hay retratos de Isabel Pantoja en casa de Isa Pi», ha informado el periodista.

Además, Pliego ha contado el motivo que ha llevado a la joven a eliminar todo rastro de su madre de su vivienda: «Ha quitado los retratos. Sobre todo ese grande en el salón, que ahora es un león grande». «Lo ha hecho para evitar que su hijo pregunte por su abuela. Lo que más le duele es que su madre no quiera hablar con su hijo», ha explicado el periodista en el programa que presenta Ana Rosa Quintana.

#EXCLUSIVA Isa Pantoja nos enseña todos los rincones de su casa: “Me duele que mi madre no hable con mi hijo” #ExclusivaLecturas https://t.co/cNXkgPbDEM — Lecturas (@Lecturas) January 17, 2024

A Isa Pantoja la gustaría adoptar un niño con Asraf

Además, Isa Pantoja deja claro en la entrevista que «la relación con su madre está totalmente rota. En la entrevista hay varios momentos en que le preguntamos si crees que te quiere y ella dice ‘yo creo que me quiere'», asegura el director de ‘Lecturas’.

En otro orden de cosas, la hija de la tonadillera también ha hablado de sus deseos de ser mamá junto a su marido, Asraf Beno, actual concursante de ‘GH Dúo’. «Se está planteando adoptar un hijo con Asraf, repitiendo la experiencia que ella ha tenido como hija adoptada. Y da otro titular y es que los hijos adoptados no tienen que estar agradeciendo siempre que hayan sido adoptados».

No obstante, Isa Pantoja no descarta tener otro hijo biológico. Cabe recordar que ya tiene uno, Albertito, junto a Alberto Isla. Pero ahora le gustaría repetir la experiencia con Asraf, quien, según la joven, se desvive por su pequeño, al que quiere como a un hijo. Eso sí, deja claro que por el momento no está embarazada.