Julián Contreras saca la cara por María Patiño tras el ataque de Fran Rivera y le define así sin pudor

Si ya de por sí la relación entre Fran Rivera y su hermano, Julián Contreras, estaba completamente rota desde hacía algunos años, la polémica entrevista del torero en ‘¡De viernes!’ ha hecho explotar al hijo pequeño de Carmen Ordoñez.

El joven, que ya había arremetido contra su hermano mayor tras sus demoledoras declaraciones, ha concedido este miércoles una entrevista en exclusiva a la revista ‘Lecturas’. Más sincero que nunca, Julián Contreras vuelve a cargar contra su hermano, y no duda en salir en defensa de María Patiño, tras lo que llegó a decir Fran de ella.

Según el escritor, «Francisco se ha revelado como un tipo soberbio que carece por completo de autocrítica. No tiene relación con ninguno de sus tres hermanos pero él no asume ninguna responsabilidad. Se me ha presentado como un tipo muy clasista y esclavo de un machismo totalmente anacrónico. Es una persona muy cobarde».

Para Julián Contreras, su hermano es un cobarde ya que «contó en su entrevista en televisión que María Patiño le dejaba notitas en la luna del coche. ¿Por qué no contó eso cuando María Patiño estaba en activo, en ‘Sálvame’? Él elige contarlo cuando a Patiño le quitan su programa del fin de semana. Ese acto revela cobardía, oportunismo y revanchismo».

Julián Contreras: «Fran es un enfermo del dinero»

También deja claro que «lo que diga Francisco» de él «me da igual, es un tipo profundamente acomplejado. Acomplejado, entre otras cosas, por su altura. Y es muy celoso, casi rozando la patología». Lo que más le dolió de lo que dijo Fran Rivera en ‘¡De viernes!’ fue su «distorsión al hablar de la relación de nuestra madre con las drogas. Mi hermano no vivió nada de eso y no tiene ni idea».

«El que le hacía todas las analíticas en casa a mi madre era yo, quien hablaba con los médicos ambulatorios y con los psiquiatras de mi madre era yo», deja claro. Además, critica el hecho de que su hermano ponga a su madre «como una yonki, socialmente. No se lo perdono».

Para Julián Contreras, el principal problema de Fran es que «está obsesionado con el dinero. Es un enfermo del dinero. Llega al extremo de regatear en las tiendas de un centro comercial. Yo eso lo he visto, muerto de vergüenza. ¡Estamos hablando de una persona que no tiene necesidad!».