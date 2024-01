Iñaki López da sentencia así a toda la polémica de Toñi Moreno: «Cuando te equivocas…»

Iñaki López se ha pronunciado de forma contundente sobre la polémica que ha rodeado a la presentadora Toñi Moreno tras los desafortunados comentarios que realizó a una tiktoker estadounidense en ‘Hoy en día’, el espacio que presenta en Canal Sur.

«¿Te has metido un filtro? Dime la verdad, es que estás mucho más delgada», clamó Toñi Moreno durante la conexión a la entrevistada. «O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos», le llegó a afirmar la presentadora en pleno programa.

La invitada mostró después su decepción por lo que le dijo la presentadora en TikTok. «Que una mujer haga estos comentarios a otra mujer me parece tristísimo. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de la alimentación y depresión y estos comentarios, que parece que no hacen daño, hacen mucho daño», sentenció la joven.

Detrás de cada cuerpo hay una historia. Hoy he sido invitada por la segunda vez para hablar en directo en @Canalsur en el programa de Toñi Moreno @Hoy en Día Canal Sur. He ido para hablar sobre los vídeos que hago sobre cosas que admiro de españa/ andalucía. Y lo que encuentro es Toni Moreno diciendo "dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el video de tiktok, será por que has comido muchas lentejas". Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos. Por favor pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas.

La polémica ha recorrido las redes sociales los últimos días. Y ha sido tal el linchamiento e incluso amenazas que ha recibido la presentadora, que Toñi Moreno ha acabado pidiendo perdón en un extenso hilo en su cuenta de ‘X’ y también se ha disculpado públicamente en su programa sin poder contener las lágrimas.

«Como no pudo ser de otra manera, ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño, y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en ‘Gente maravillosa'», zanjó este jueves la periodista gaditana.

Iñaki López defiende a Toñi Moreno

Quien también se ha pronunciado con rotundidad sobre lo ocurrido ha sido el presentador de ‘Más vale tarde’, Iñaki López. «Tantas horas en directo todos los días hacen que el error o el comentario desafortunado ocurra alguna vez. Es inevitable. Nos pasa a todos», ha empezado escribiendo. «De grandes profesionales y mejores personas es disculparse cuando te equivocas. Un abrazo, Toñi», ha sentenciado el periodista bilbaíno.