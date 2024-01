Toñi Moreno pide perdón entre lágrimas por lo que le dijo a una invitada y denuncia amenazas

Este miércoles 24 de enero los usuarios de redes sociales se echaron encima de Toñi Moreno tras un desafortunado comentario de la presentadora sobre una tiktoker. Bella es una chica estadounidense pero residente en Sevilla, que conectó con su programa de Canal Sur para hablar de las ventajas de vivir en Andalucía.

«¿Te has metido un filtro? Dime la verdad, es que estás mucho más delgada», le dijo Toñi Moreno durante la conexión. «O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos», añadía la presentadora. Durante el directo, Bella reaccionó con una sonrisa, sin embargo, poco después rompió a llorar en las redes sociales, lamentando lo ocurrido con una persona a la que «admiraba».

«Opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra la depresión y los trastornos de alimentación y estos comentarios hacen mucho daño», reconoció, entre lágrimas. Además, dejó claro que «hablar del físico de otra persona dice más de ti que de ellos. Ojalá llegue el día en que podamos pensar antes de hablar y no pensar tanto en lo superficial».

Vaya… Toñi Moreno no es una persona maravillosa. Qué asco me ha dado lo que le ha dicho a esta chica. pic.twitter.com/oWygb63Izh — Manolo (@Manolospowers) January 24, 2024

Toñi Moreno pide disculpas tras las críticas recibidas

A primera hora de este jueves, Toñi Moreno no dudaba en pedir disculpas a la joven por lo ocurrido, lamentando el daño que le había hecho. «Como no pudo ser de otra manera, ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño, y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en ‘Gente maravillosa'», se ha defendido la periodista gaditana.

Como no pudo ser de otra manera , ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño ,y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en GM. — Toñi Moreno (@tmorenomorales) January 25, 2024

Os dejo aquí mis sinceras disculpas a Bella y a tod@s los que se hayan podido sentir ofendidos por mi comentario. pic.twitter.com/aBOaeSEpji — Toñi Moreno (@tmorenomorales) January 25, 2024

Y es que son muchísimas las críticas que ha recibido en las últimas horas por su comentario a Bella. «Vergonzoso el comportamiento de Toñi Moreno con esta chica. No avanzamos en nada, de vergüenza», escribía un usuario. Mientras que otro destacaba que «parece que Toñi Moreno se quiere coronar ya en enero de gloria con los comentarios a esta chica».

Otros usuarios de X aprovecharon la ocasión para recordar otras polémicas de la presentadora, como cuando se dirigió a una mujer maltratada hace unos diez años en TVE. «Cuando pasa una cosa como esa o se denuncia o se calla para el resto de la vida», llegó a decir en aquel momento. «Da miedo que ese fuera el mensaje que lanzó a las víctimas», la critican.