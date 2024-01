Indignación mayúscula con Toñi Moreno por su trato a una invitada en Canal Sur: «En shock»

Toñi Moreno está en el centro de la polémica por lo que ha sucedido durante una entrevista a una tik-toker en ‘Hoy en día‘, el espacio que presenta cada mañana en Canal Sur. Y es que la presentadora realizaba un comentario muy desafortunado cuando conectaba con ella.

‘Hoy en día’ conectaba con la tiktoker estadounidense @bellavidaspain_ para hablar de las costumbres que más le gustan de Andalucía. Y durante la conexión salía a relucir uno de los oficios que están en peligro de extinción, el de los cabestreros. Algo que la joven desconocía.

Sin embargo, si había algo que llamaba la atención es el comentario que le soltaba Toñi Moreno a su invitada nada más verla en pantalla. «¿Te has metido un filtro?…¡dime la verdad! Es que está mucho más delgada ¿O son las lentejas con chorizo que te has metido?», le soltaba la presentadora sin ningún tipo de reparo.

En el directo, Bella, la tiktoker reaccionaba con una tímida sonrisa. Pero después en sus redes sociales la joven se mostraba rota en lágrimas al relatar cómo se había sentido al conectar con Toñi Moreno en Canal Sur. «Tristemente es una reacción muy común en este tipo de comentarios, opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso», se quejaba en sus redes la estadounidense.

«Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos», sentenciaba Bella.

Pero lejos de quedarse ahí, la tiktoker se mostraba dolida con el hecho de que el comentario se lo soltara Toñi Moreno a quién admiraba mucho. «Por otro lado estoy muy decepcionada, ya que Toñi es alguien que admiraba muchísimo y hoy en día que se digan estoy comentarios, una mujer a otra mujer me parece tristísimo», concluía Bella en su cuenta de Tik-Tok.

Detrás de cada cuerpo hay una historia. Hoy he sido invitada por la segunda vez para hablar en directo en @Canalsur en el programa de Toñi Moreno @Hoy en Día Canal Sur. He ido para hablar sobre los vídeos que hago sobre cosas que admiro de españa/ andalucía. Y lo que encuentro es Toni Moreno diciendo "dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el video de tiktok, será por que has comido muchas lentejas". Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos. Por favor pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas.

Lluvia de críticas a Toñi Moreno

El vídeo se ha convertido en viral y las redes sociales se han llenado de críticas hacia Toñi Moreno cuestionando si de verdad es una «persona maravillosa» como ella misma dice siempre en su programa ‘Gente maravillosa’.

