‘La Isla de las Tentaciones 7’ en directo: hoguera de las chicas y nuevas luces de la tentación

Marieta da grandes momentazos en su hoguera

Y Marieta parece que nos va a dar grandes momentazos en esta edición. «Yo siempre parezco la mala novia, la peligrosa. No, yo trabajo en la noche pero a lo mejor tiene más peligro él que no sale porque tiene miedo. A mí me gusta salir, me gusta gustar. No voy a vender que soy una monja de clausura, pero sé llegar a mi límite», asevera la alicantina.