El feo gesto de Orestes Barbero con Rafa Castaño en su sonada vuelta a ‘Pasapalabra’

Este sábado 6 de enero, con motivo del Día de Reyes, Antena 3 ha emitido ‘Noche de Campeones’, una entrega especial de ‘Pasapalabra’ que supone el regreso de tres míticos concursantes del programa: Orestes Barbero, Pablo Díaz y Luis de Lama. Los tres se han batido en un torneo especial del concurso presentado por Roberto Leal.

En la primera emisión de las tres entregas con las que contará ‘La Noche de Campeones’ de ‘Pasapalabra’ y que se emitirá la noche de los sábados, Javier Dávila y Orestes Barbero se enfrentaron en la primera semifinal. El burgalés se ha mostrado muy emocionado, pues no pisaba el plató desde su derrota ante Rafa Castaño el pasado 16 de marzo de 2023.

Nada más arrancar esta entrega especial, Roberto Leal recordó que ‘Pasapalabra’ cumplía 5.000 emisiones entre todas las etapas que se había emitido en España, primero en Antena 3 con Silvia Jato, después en Telecinco con Christian Gálvez y, ahora de nuevo en Antena 3 con Roberto Leal. Este es el motivo por el que se están emitiendo esto especiales.

Al dar paso a Orestes Barbero, éste señaló que había participado en muchos de estos programas, «casi una décima parte de ellos». Cabe recordar que el joven es el concursante más longevo de la historia de ‘Pasapalabra’ desde su regreso a Antena 3. Estuvo participando en más de 360 entregas, por lo que su vuelta al plató ha supuesto para él una mezcla de emociones.

El emotivo mensaje de Orestes Barbero con una sonada ausencia

Al llegar al ‘Rosco’ final, el burgalés pidió la palabra para mandar un emotivo saludo. «Contentísimo de estar aquí otra vez, agradecer también a los compañeros y quería mandar un abrazo muy especial, por esta ocasión, a todas las amistades que se hacen al hilo de los concursos», comenzó diciendo.

Acto seguido Orestes se dirigió directamente a todas esas personas: «A Javier (Dávila), a Pablo (Díaz), a Luis (de Lama), que les quiero mucho. Y en especial quería mandar un abrazo grande a Jero y a Nacho Mangut. Son de esta gente que están ahí, siempre en el corazón. Y nada, el honor de competir contra Javier me tiene embelesado. Espero que no me despiste mucho».

Lo más chocante del saludo de Orestes Barbero fue el hecho de olvidarse de Rafa Castaño, con quien compartió muchos programas tanto en la etapa de Telecinco como en la de Antena 3. El burgalés sí que habló del sevillano en una reciente entrevista para la web de Antena 3, donde aseguró que sigue manteniendo el contacto con él y que incluso este le invitó a la celebración que hizo tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’.

Finalmente, ‘La Noche de Campeones’ de ‘Pasapalabra’ culminó con la elección de su primer finalista: Orestes Barbero, que se impuso a Javier Dávila en un vibrante duelo. El burgalés y el salmantino se han enfrentado en El Rosco con un desenlace lleno de tensión y en el que han demostrado por qué son dos de los mejores en toda la historia del exitoso concurso.

A Rafa ni lo nombra #PasapalabraCampeones — Maxine Caulfield (@MaXIsStranger) January 6, 2024

Orestes sudando de mandar un saludo a Rafa, excluyéndolo de sus amistades. Y no me extraña.#PasapalabraCampeones — pablo | 💿🐱 (@pablo_xareras) January 6, 2024

Q pasó entre Orestes y Rafa? #PasapalabraCampeones — OT adicto (@OTadicto2001) January 6, 2024