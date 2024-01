Carmen Lomana se deslengua contra Bertín y le califica de este modo ante toda la polémica

Carmen Lomana se ha pronunciado por primera vez frente a toda la polémica causada por Bertín Osborne tras sus controvertidas declaraciones en las que anuncia que no va a ejercer como padre del hijo que ha dado la luz Gabriela Guillén en las últimas horas. El cantante aseguró que, si se confirma que es suyo, ayudará económicamente, pero que no habrá responsabilidad afectiva.

«¿Te han sorprendido estas declaraciones y esta actitud de Bertín?», le ha preguntado Gema López a Lomana en ‘Espejo Público’. «Más que sorprenderme, me han indignado. Me parece una falta de empatía, de humanidad, de educación. Una mujer que acaba de ser madre y que hable con ese desprecio como si no tuviera nada que ver. Y se supone que tenían relaciones», ha sentenciado sin rodeos la empresaria.

Y no se ha frenado ahí. «Es un inconsciente. Si no quieres ser padre, toma medidas. Es que todo me parece una locura, es todo un disparate. Y encima lo dice públicamente», ha añadido una Carmen Lomana que, como mujer, se ha sentido violentada con esas desafortunadas palabras de Bertín Osborne.

«Él dice que había dos opciones: Gabriela eligió su opción y mi opción era no ser padre. Es decir, como diciendo: ‘ella ha tenido la libertad de opción (de tener el bebé) y yo quiero tener mi libertad'», ha apuntado Gema López, que también se ha mostrado muy crítica con el presentador de ‘Mi casa es la tuya’.

«Tenías dos opciones: abortar o tener el hijo. Pero él juega con una doble moral. Va de ‘yo soy una persona con mucha moral y muy serio como hay que ser’, pero luego hace esto. Da muchas lecciones«, ha apostillado Carmen Lomana, muy decepcionada y molesta con Bertín. Por último, la tertuliana ha mandado un recado a Gabriela: «Yo si fuera ella le diría ‘no quiero de ti nada'».