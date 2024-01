Blanca Paloma denuncia que ha sido vetada en el Benidorm Fest 2024 y prende la polémica

Ya no queda nada para que se celebre el Benidorm Fest 2024. Por eso, TVE ha arrancado los motores con la promoción del certamen y lanzaba este sábado una promo en la que anuncia a los cuatro artistas invitados que actuarán en las semifinales y la gran final que se emitirán el 30 de enero, el 1 y 3 de febrero. Y entre ellas no estará Blanca Paloma, la ganadora del año pasado.

Así, tal y como anuncia TVE, en el Benidorm Fest 2024 veremos las actuaciones de Camela, que seguirá ligado a TVE tras protagonizar un aplaudido especial en Nochebuena, Sergio Dalma, Abraham Mateo y Vicco, que se ha convertido en la artista revelación del año tras quedar en tercera posición en el Benidorm Fest 2023 con «Nochentera».

Precisamente, el hecho de que Vicco si actúe en el Benidorm Fest 2024 y no se anunciara a Blanca Paloma llevó a que muchos fans se preguntaran que pasaba con la ganadora del año pasado. Ello ha derivado en que la propia cantante hable alto y claro en sus redes sociales lanzando un dardo a TVE por no contar con ella.

Blanca Paloma, contra TVE por vetarla en la final del Benidorm Fest 2024

«No amig@s, no está pendiente. Ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest«, escribía Blanca Paloma en su cuenta de «X». Mientras que José Pablo Polo, el compositor y productor que estuvo detrás de la candidatura de Blanca Paloma en 2023 da un paso más allá al dejar claro que estaban trabajando en una actuación pero finalmente no saldrá. «Teníamos preparada una cosa bonita pero…», asevera.

No amig@s, no está pendiente💔ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest🕊️ https://t.co/lDMkhAm2e0 — Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb) January 20, 2024

Teníamos preparada una cosa bonita pero… https://t.co/Mtgo0ZQ5I0 — P O L O (@josepablopolo) January 20, 2024

Tras esta polémica decisión de TVE, son muchos los fans que no han parado de criticar a la cadena pública por este feo hacia la ganadora del año pasado recordando también como Chanel tampoco pudo actuar el año anterior tras ganar en 2022.

«De qué sirve el Benidorm Fest si luego no le dan el lugar a los ganadores del año pasado, independiente del resultado que hayan tenido», escribía un usuario. «Me quedo. Esto me parece más que una falta de respeto por parte de RTVE. Blanca Paloma nos ha dado todo y así es como se lo pagan, cada año de mal en peor. Estoy seguro de que si Eva Mora siguiese al frente de la delegación habría hecho todo lo posible para que cante en la final», exponía otro.

Dos comentarios a los que Blanca Paloma dio like. Por si fuera poco, el director de Eurovision-Spain no duda en recordar como al ganador del Benidorm Fest le hacen firmar unas claúsulas para participar en diferentes eventos de RTVE pero luego no la dejan actuar en la final de esta edición.