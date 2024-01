Beatriz Archidona anuncia lo que va a destapar Gabriela Guillén sobre Bertín y trae cola

Beatriz Archidona, presentadora de ‘De Viernes‘ junto a Santi Acosta, ha entrado en el plató de ‘Así es la vida’ a solo unas horas de la esperada entrevista Gabriela Guillén, en la que desmontará la imagen de Bertín Osborne tras negarse a ejercer de padre de su hijo. Y lo ha hecho para mostrar un cebo de su brutal testimonio.

La periodista ha explicado que Gabriela va a relatar cómo era la relación con el cantante antes del embarazo y el gran cambio de actitud que experimentó. Señalará «dos peleas muy fuertes» que dibujarán una imagen violenta del artista. «Una cuando le dice lo del embarazo, que golpea la ventana. Y otra pelea muy fuerte que tiene que ver con el nombre del bebé», ha adelantado Archidona.

«La reacción… me dijo algo así como ‘no me jodas, me estas jodiendo’. Se puso muy violento, pegó a la ventana y le dije ‘pero qué necesidad’. Me dio dos opciones: si quería tener a mi hijo se acababa la relación y, si no lo tenía, seguía», destapa Gabriela Guillén en un pequeño fragmento de lo que va a relatar con pelos y señales esta noche en ‘De Viernes’.

Además, Beatriz Archidona ha insinuado que la joven tiene algo que contar también sobre presuntas infidelidades durante el momento pleno de la relación. Ya ven que Gaby no se va a dejar absolutamente nada en el tintero, con la intención de desenmascarar a Bertín Osborne desde todas las aristas.

«Yo lo conocí y era otra persona y… ¿las lecciones de moral en cuanto a paternidad y aborto dónde están? No entiendo cómo ha actuado de esta manera, ya no solo como pareja, sino como persona», se le escucha decir en ese cebo que ‘Así es la vida’ ha mostrado para aumentar la expectación.

Por su parte, tras ese avance de Beatriz Archidona sobre lo que se avecina en ‘De Viernes’, José Antonio Avilés ha asegurado que ha podido hablar con el circulo más directo de Bertín Osborne y que le han transmitido una información muy impactante para contraatacar a la entrevista.

«Me dicen textualmente que hay dos puntos que quiere aclarar. Por un lado, en cuanto a la prueba de paternidad, Bertín a lo largo de los meses de embarazo recibió información que demostraría supuestamente que Gabriela habría mantenido una relación paralela con Bertín y otro chico. Y me dicen que él se entera de que está embarazada mes y medio después de que la relación que haya acabado. Y Bertín tiene pruebas de que ella le dice que está embarazada un mes y medio más tarde de acabar la relación», ha explicado el colaborador.