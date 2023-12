Suso Álvarez se planta con la dirección de Mediaset en ‘Así es la vida’: «Si me quieren echar…»

Desde que la semana pasada en la gran final de ‘GH VIP 8’ se anunciaran los fichajes de Elena Rodríguez y Luca Onestini por ‘GH DÚO 2’ nada más se ha vuelto a saber sobre posibles concursantes del reality en Telecinco. Sin embargo, este jueves se ha colado el nombre de Suso Álvarez en ‘Así es la vida’.

Y es que el programa, que ha presentado César Muñoz en ausencia de Sandra Barneda, se sumaba al día de los Inocentes proponiendo a sus colaboradores participar en un juego de verdades y mentiras. Así, les daba dos noticias y tenían que decir cuál era verdad y cuál no.

Una de ellas era el fichaje de Suso Álvarez y Alejandra Rubio, dos de sus colaboradores, por ‘GH DÚO 2’. Así, el ex-concursante de ‘GH’ y la hija de Terelu Campos se convertían por sorpresa en pareja para concursar en la nueva edición del reality de Telecinco después de que en los últimos meses se haya rumoreado sobre una relación entre ellos.

Y pese a que nada más escucharlo, Suso desmentía que esa noticia fuera cierta, César Muñoz sorprendía a todos al decirles que la directora de ‘Así es la vida’ le aseguraba que era cierto que sus dos colaboradores iban a entrar en el reality siguiendo así los pasos de José Antonio Avilés e incluso Naomi Asensi en ‘GH VIP 8’.

Suso Álvarez rechaza participar en ‘GH DÚO 2’ con Alejandra Rubio en pleno ‘Así es la vida’

«Me estoy quedando loco ahora mismo. Suso, la dirección de Mediaset, después de ver esta inocentada, te ofrece oficialmente entrar en ‘GH DÚO’ con Alejandra Rubio», le decía César a su colaborador. Una propuesta en pleno directo que no convencía nada a Suso.

Tras esa oferta, Suso Álvarez reconocía que le había escrito su madre de los «nervios» por si era cierto que iba a volver a entrar en la casa de ‘GH’. Pero él le pedía que estuviera tranquila porque no iba a volver a participar en el reality que le lanzó a la fama después de haber concursado también en ‘GH VIP 6’.

«Yo no entiendo las ganas que tiene la gente de volver a verme encerrado, si cuando luego entro me quieren echar del país», sostenía Suso Álvarez recordando las polémicas que protagonizó en sus anteriores realitys. Tras ello, no ha dudado en lanzar un mensaje a la dirección: «A la dirección a veces también se le dice que no. Yo me quedo aquí, en Así es la vida todas las tardes, que es donde me encuentro a gusto».

Finalmente, Suso Álvarez revelaba los motivos por los que no entra en sus planes participar en ‘GH DÚO 2’ ni con Alejandra Rubio ni con nadie. «Yo no estoy preparado, porque todavía no he madurado y necesito más tiempo», bromeaba. «Lo he consultado con mi reina madre y me ha dicho que dijera que no, por favor», concluía.