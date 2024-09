Suso Álvarez se moja en exclusiva entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: "No estoy de parte de..."

Telecinco continúa aferrándose a ‘Gran Hermano’ como su tabla de salvación en la presente temporada. Tras la fulminante cancelación de ‘Babylon Show, el reality por excelencia en España está marcando unos datos de audiencia notables en su lugar, y no es extraño por ello que, desde Mediaset España, quisieron apostar a lo grande desde el principio, presentando la nueva edición en el Festval de Vitoria.

Por la alfombra naranja típica que se extiende en la ciudad vasca cada año, desfilaron numerosos rostros de exconcursante de ‘Gran Hermano’. Entre ellos, Suso Álvarez, protagonista indiscutible de ‘Gran Hermano 16’ y posteriores realities de la cadena, como ‘Supervivientes’ o ‘Gran Hermano VIP’. Aunque hay algo que siempre se recordará del catalán y fue su relación con Sofía Suescun durante su estancia en Guadalix de la Sierra.

Además, Suso mantiene en la actualidad una relación sentimental con Marieta, participante de la última edición de ‘La Isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’. Una relación que sorprendía a muchos y por la que le hemos querido preguntar en exclusiva al de Ripollet. ¿Iría con Marieta a una edición VIP de las «Tentaciones»? ¿Cómo está viviendo toda la polémica entre Sofía y Maite Galdeano? ¿Llegaron a ser novios Sofía y él?

Suso, vuelve ‘Gran Hermano’ después de muchos años.

SUSO – Por fin llega el reality más esperado y que todo el mundo estaba pidiendo por las redes sociales, «¿Cuándo va a venir ‘Gran Hermano’?» Por fin, menos mal, siete años. Mucha espera, ¿no? Demasiada. Yo tenía ya ganas, porque sobre todo la gente pide un ‘Gran Hermano’ anónimo.

Tú saliste de ‘GH’…

SUSO – Yo salí de ahí, estoy feliz. Estoy pletórico. Gracias a ese ‘Gran Hermano’ me cambió la vida, para bien. Estoy súper agradecido. Me ha ido todo muy bien después. He aprendido mucho, he evolucionado mucho y todo gracias a ‘Gran Hermano’ y a poder verme, porque muchas veces cometemos errores, pero no nos vemos en el día a día. Y gracias a tener una cámara, dices «Esto no me gusta de mí mismo, voy a cambiarlo».

¿Cuál es el primer recuerdo en tu vida que tengas de ‘Gran Hermano’?

SUSO – Yo no sé por qué, pero tengo el recuerdo muy pronunciado de cuando ganó Ismael Beiro. He visto mucho ese vídeo, un vídeo que va rondando por las redes. Cuando él gana y tal… se me pone la piel de gallina y digo «Ostras, gracias a la personas como Ismael Beiro a día de hoy estoy aquí».

¿Te arrepientes de algo de tu edición?

SUSO – Casi me echan, ¿eh? A ver, me arrepiento de si alguna vez he hecho daño a alguien, siempre me arrepiento. No me gusta hacer daño a nadie, porque dentro de mí no tengo rencor.

¿Eres consciente de que hicieras daño a alguien?

SUSO – No, conscientemente no, pero bueno, si he hecho daño, esa gente que va por la vida diciendo «Yo no me arrepiento de nada». Pues yo me arrepiento de si alguna vez hago daño a alguien, me arrepiento, porque no me gusta.

¿Conscientemente de que tú te acuerdes de esa edición?

SUSO – No. Conscientemente, no me arrepiento de nada. Conscientemente. Ahora mismo aquí. Ya verás tú los titulares mañana (risas). «No se arrepiente de nada». Y sale todo ahí.

Esa edición además, la compartiste con Sofía Suescun. ¿Llegasteis a ser novios vosotros o no?

SUSO – No, no, no llegamos.

¿Fuisteis un rollete?

SUSO – Sí, lo que se dice a día de hoy, un rollete.

¿Cómo estás viviendo todo lo que está protagonizando Sofía?

SUSO – Sorprendido, me creía que no iban nunca a sobrepasar tantos límites con palabras tan feas.

Pero tú encima conviviste con Maite Galdeano y Sofía Suescun.

SUSO – Sí, claro. Maite era «mi madre» en ‘Gran Hermano’. Y Sofía, mi amiga. Bueno, mi amiga… nos llevábamos bien. Y la verdad, me duele verlas con ese conflicto. Solo espero que lo solucionen, que les vaya bien a todos y que trabajen mucho.

¿Sí que te ha sorprendido, dices?

SUSO – Muy sorprendido por los límites que se han sobrepasado, creo que se han dicho de todo, cosas muy graves que en un plató de televisión, en unas redes, creo que no se tendría que decir. Yo creo que hay personas profesionales para eso. Y si hay cosas muy delicadas, hay un profesional… para denunciar, un psicólogo para desahogarte o un juez para que te juzgue.

¿A quién de las dos entiendes?

SUSO – A nadie. No estoy de parte de ninguna. No entiendo a ninguna, porque yo no lo haría. ¿Es mojarse eso, no?

Tú has convivido con las dos. ¿Entendías que Maite a lo mejor se sobrepasara con Sofía diciéndole «Haz esto…»?

SUSO – Maite lleva así toda la vida y ahora no entiendo por qué a todos nos sorprende. Maite no ha cambiado nunca. A mí no me sorprende nada.

¿Por qué crees que nos sorprende ahora?

SUSO – Habría que preguntarles a ellas, que no tengo ningún tipo de contacto con ninguna.

¿Con Sofía no tienes contacto a día de hoy?

SUSO – No. No, no, rompimos el contacto. Pero no por nada. O no me acuerdo. Pero creo que tenemos contacto cero.

¿Algún día puede haber alguna quedada en plan amigos?

SUSO – Quedada como amigos no, pero si la veo, me encantaría saludarle y preguntarle cómo está. A mí me encantaría. «Oye, ¿qué tal?»

¿Y qué consejo le das ahora que están teniendo todo esto?

SUSO – Que calmen las aguas, que luego lo verán todo con mayor claridad.

Para terminar, ¿qué esperas de esta edición?

SUSO – Que lo peten, que sea la más vista, ojalá que sea la más vista de todas, que se lo merece. Son siete años. Nunca había existido un ‘Gran Hermano’ después de siete años de espera. Nos lo merecemos, y me incluyo como concursante, que esto reviente.

¿Sigues con Marieta?

SUSO – Estoy, sigo y seguiré.

¿Irías con ella a las tentaciones VIP?

SUSO – No me lo he planteado, no me lo he planteado. Yo creo que no me cogerían.

¿Por qué?

SUSO – Porque siempre las cosas que hago nunca se pueden emitir. A mí me encanta la ‘Isla de las tentaciones’. A mí me ha dado muchísimo. Soy fan, desde la primera edición no me he perdido ninguna. Me podrías preguntar cualquier cosa, porque las he visto todas. Creo que es el reality más visto de toda España. Creo que a día de hoy es un reality estrella, amo el formato, amo al equipo, amo a la gente que trabaja ahí, siempre me han tratado con un amor increíble, pero ostras, es que como vaya me cargo a mi madre. Cuando uno se conoce mejor, quedarse fuera.

¿Tú crees que serías infiel?

SUSO – No, no yo sería fiel hasta el matrimonio.

Suso, muchas gracias.

SUSO – Gracias