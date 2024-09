El nuevo ‘Sálvame’ da la campanada con su anuncio de Sofía Suescun: «Está embarazada»

María Patiño ha sorprendido a todos sus compañeros y a los espectadores de ‘Ni que fuéramos’ al anunciar que tenía una noticia bomba que no estaba contrastada y que si conseguían 20.000 espectadores en YouTube la contaba. Después de conseguirlos, la presentadora se subía al sillón para contar su exclusiva relacionada con Sofía Suescun.

«No tengo la noticia contrastada pero la fuente es buena porque viene del lugar de los hechos. El lugar donde un hombre y una mujer se amaron como nos gusta a todos y a raíz de ahí hay una barriga. Si la noticia es verdad es portada de la próxima semana», avanzaba María Patiño.

Tras ello, María Patiño seguía dando pistas de la noticia no contrastada asegurando que si la noticia era cierta iba a traer consecuencias en la madre de la chica embarazada. Y minutos después, la presentadora soltaba el gran bombazo y es que según una fuente de Linares, Sofía Suescun está embarazada.

¿Sofía Suescun, embarazada?

«Me escriben desde Andalucía, concretamente de una localidad donde el aceite de oliva es muy importante, me dicen no es Jaén, es Linares. Y me cuentan, María nos acabamos de enterar en una zona de Linares, provincia de Jaén, que Sofía Suescun está embarazada. Es una información que me llega directamente de allí pero no está contrastada», explicaba María Patiño.

«Esto no es un juego, yo no juego con la gente. Ojalá sea verdad», añadía la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ mientras Javier de Hoyos se ponía en contacto con Kiko Jiménez. El ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’ le colgaba el teléfono asegurando que estaba en el gimnasio pero no le desmentía la información.

Queda por ver si la información que le ha llegado a María Patiño es real y si Sofía Suescun y Kiko Jiménez darán alguna exclusiva anunciando que van a ser padres. Una noticia bomba que daría un vuelco a toda la guerra familiar que han protagonizado este verano después de que expulsaran a Mayte Galdeano de su casa.