La elocuente publicación de Sofía Suescun ante el último movimiento de Maite Galdeano

Sofía Suescun ya no puede más. La influencer ha publicado un desgarrador mensaje tras el regreso de su madre, Maite Galdeano, a las redes sociales. Unas semanas después de haber perdido su perfil de Instagram, la de Pamplona ha recuperado su cuenta y el primer vídeo que ha compartido ha sido cargando, una vez más, contra su hija.

El pasado 6 de septiembre fue la última vez que apareció por Instagram. Fue para «denunciar públicamente por abandono animal» a Sofía Suescun y a Kiko Jiménez, quienes en aquel momento se encontraban en Dubái. Tras esto, Maite Galdeano desaparecía de las redes sociales. Esa misma noche, en ‘¡De Viernes!’, aseguraba que creía que era su hija, que tenía sus contraseñas, quien le había «hackeado» y retirado el acceso a su perfil.

Ahora, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha reaparecido en redes sociales y lo ha hecho arremetiendo nuevamente contra su hija. «Buenos días. He vuelto. Aquí me tenéis de nuevo, en un sitio privilegiado. Estoy llena de heridas, resurgiendo de las cenizas, pero con una fuerza arrolladora que me caracteriza», reconoce.

«Estáis deseando verme feliz y que tengo nueva vida. Desde la más pura soledad, vamos a seguir más motivada que nunca y con mucha confianza. Vamos, qué empezamos. Como todos sabéis, me hackearon el Instagram, borrándome todas las fotos… pero no pasa nada, todo se restablece en la vida. Aquí me tenéis, con ella (refiriéndose a su mascota), la que me ha acompañado en este duelo. Por ella sigo adelante… aunque echa mucho en falta a su niña, como mamá, pero bueno… todo pasará», prosigue Maite Galdeano refiriéndose a Sofía Suescun.

Sofía Suescun: «Ojalá de las pesadillas también despertar»

Estas palabras de su madre han supuesto un auténtico jarro de agua fría para la influencer. Sofía Suescun ha reaccionado publicando un desgarrador mensaje en la misma red social. Después de unos días en los que parecía haber recuperado su vida, la vuelta a Instagram de Maite ha sido un duro golpe. «Ojalá de las pesadillas también despertar«, ha escrito la ganadora de ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano’.

En otro orden de cosas, la joven también ha pedido ayuda a sus seguidores pero por otro motivo muy distinto. «Llevo un día de locos», ha reconocido la novia de Kiko Jiménez. Con un fondo negro con letra blanca y con una caja de respuestas para que sus fans puedan responderle, Sofía Suescun les ha formulado una pregunta: «¿Alguien me puede pasar el contacto de un electricista? No necesito colaboraciones, me corre mucha prisa».