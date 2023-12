Rosa Benito no tiene clemencia con lo que llega a publicar contra Lydia Lozano: «Eres una…»

Rosa Benito ha sacado las garras contra Lydia Lozano por sus palabras este pasado martes en ‘Mañaneros‘, el programa de Jaime Cantizano en TVE. En el magacín se resucitó la guerra en la saga Carrasco-Mohedano y la excolaboradora de ‘Sálvame’ hizo unas declaraciones que han levantado ampollas.

Lydia atribuyó a la madre de Chayo Mohedano un titular muy controvertido respecto al estado de Rocío Jurado en la última gala que hizo en TVE antes de fallecer: «Rosa ha contado mil veces que cuando entraba en el camerino se le veía mal, que vomitaba, que Chiquetete la llevaba cogida…».

Ese fragmento de la intervención de Lydia Lozano ha sido compartido por Rosa Benito en sus redes sociales con el siguiente pronunciamiento: «Espero que desmientas esta mentira que has dicho en ‘Mañaneros’. Jamás, jamás he dicho lo que tú has contado. Es más, lo he desmentido cuando Bertín lo contó en un programa de televisión. Por cierto, ¿Chiquetete? Así son las informaciones que tu das. Espero que lo aclares y lleves pruebas».

Acto seguido, tras esa apelación, Rosa Benito también ha desvelado que el equipo de ‘Mañaneros’ de TVE le ofreció sentarse en el plató. «Hace aproximadamente un mes me llamaron para ir a ‘Mañaneros’. ‘Nos gustaría una entrevista tuya. Sabes que nosotros somos muy blancos’. Dije que no, pero igual ahora me lo pienso para decirle a Lydia Lozano lo mentirosa que es. Rocío Jurado jamás vomitó en el especial que hizo para TVE y, como ella dice que lo he dicho, que busque la imagen donde yo digo algo así. Qué pena», ha insistido.

«Espero que desmientas la gran mentira que has dicho en ‘Mañaneros’. Si tú tienes la verdad, espero que lleves las pruebas. Si no, nos veremos la cara. Por cierto, Chiquetete no estuvo en la gala. Eres una mentirosa», le ha desafiado Rosa Benito para concluir esta demoledora réplica contra Lydia Lozano que le deja a los pies de los caballos nuevamente.