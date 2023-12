Pilar Rubio habla sobre Sergio Ramos de forma tan contundente que se le entiende todo

El pasado 12 de diciembre, tras la fiesta de presentadores y rostros de Atresmedia, Pilar Rubio ya desmintió estar atravesando una crisis con Sergio Ramos. «Estamos bien, como siempre, no os puedo decir otra cosa. Fíjate, con lo que trabajamos en ‘El Hormiguero’, que me tienen todo el día ensayando y trabajando. No tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas», aseguró la presentadora en aquel momento.

Este martes, Pilar Rubio ha reaparecido en la presentación de la programación navideña de TVE a la que ha asistido El Televisero, y ha vuelto a ser preguntada por estos rumores de crisis en su matrimonio con el futbolista. Más contundente que nunca, aunque sin perder su eterna sonrisa, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha dicho lo siguiente: «Nosotros siempre hemos sido una familia unida. Nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos y eso de momento es así y seguirá siendo así. Siento que cada día se inventen una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo, y menos con tantos programas para estar desmintiendo».

Pilar Rubio desmiente la información de ‘Fiesta’ sobre ella y Sergio Ramos

Le presentadora, que estrena en RTVE Play un programa sobre maquillaje, ‘Make up Stars‘, ha insistido en que punto está su relación con Sergio Ramos: «Estamos muy bien, nos queremos mucho. No tenemos crisis, no estoy embarazada. Tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas, pero no es el caso».

Del mismo modo, también ha desmentido haber tenido una gran bronca con la familia del futbolista en el palco del Sevilla, como especuló el programa ‘Fiesta’ de Telecinco: «Dicen tantas tonterías que es un poco alucinante. Hago Kick boxing, no necesito pegarme con nadie fuera».

Al 2024 Pilar Rubio le pide: «Que tengamos salud, que sigamos igual que siempre y que mis hijos sean felices y nosotros estemos unidos como familia». También ha bromeado sobre sus cuatro hijos, de los que dicen, entre risas: «En esta fecha valoro más lo que es el colegio porque tantos días en casa…».

No obstante, reconoce que las Navidades son «un tiempo para pasarlo con ellos, en casa y fuera de casa. Paseamos, vemos luces de Navidad y se lo toman con mucha ilusión. Pueden creerse tantas cosas que es maravilloso. Volvemos a ser niños». Pese a insistir en que su relación con Sergio Ramos está bien, ha asegurado que no le acompañará en el 55 cumpleaños de Alejandro Sanz que se celebra este martes en el Teatro Barceló de Madrid: «No puedo estar en dos sitios a la vez, de momento no tengo clon».

Por último, Pilar Rubio también ha querido aclarar que no tiene ningún problema en vivir en Sevilla, como así se había dicho. «En Sevilla estoy genial, todo bien, es una maravilla estar allí. Un tiempo espectacular. Es una ciudad que conozco bastante porque he estado trabajando bastantes años en Canal Sur. Tengo muchos amigos allí y es como estar en casa también. El campo me encanta. Tengo Madrid, en la que estoy mucho tiempo por trabajo y tengo el campo en Sevilla y mi familia. Es una buena combinación la verdad», ha sentenciado.