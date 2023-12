‘Fiesta’ revela la causa de la crisis de Pilar Rubio y Sergio Ramos que nadie había sopesado

Según algunos periodistas, el matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio tendrían los días contados. Incluso aseguran que la pareja estaría esperando a que pasaran las navidades para anunciar su separación. Sobre todo por el bien de los cuatro hijos que tienen en común.

Y, a pesar de que su entorno ha desmentido por activa y por pasiva que estén atravesando un mal momento, lo cierto es que los rumores de crisis continúan creciendo. Este sábado 16 de diciembre, Sergio Garrido ha aportado nuevos datos de esta supuesta crisis en ‘Fiesta’, asegurando que habría dado con el motivo de la misma.

«Llevo unos 20 y pico días trabajando todos los días con Pilar y Sergio. Es verdad que los dos juntos, a día de hoy, se me ha hecho imposible hacerlos. No los he visto juntos», ha comenzado diciendo el paparazzi en el programa vespertino de Telecinco.

Los motivos de la supuesta crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

«La información que tengo y que está contrastada es que crisis de pareja como tal, no hay», ha revelado. Según Garrido «lo que hay es un pequeño distanciamiento porque Pilar ha tenido una bronca brutal con la familia de Sergio. Llega hasta el punto de que cuando Pilar va al palco, no va la familia y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, no se dirigen la palabra«. De esta forma dejaba claro que la información que tiene «es de dentro».

Además, el paparazzi asegura que la relación entre Pilar y su familia política es totalmente inexistente. Incluso va más allá y saca a la luz una presunta gran bronca entre la presentadora y la familia de su marido en el palco del estadio del Sevilla F.C. «Es que no se pueden ni ver, la bronca fue tremenda (…) Me cuentan también que el día del cumpleaños de su suegra Pilar se organizó un shooting para así tener excusa y no asistir a la fiesta», explica el colaborador.

Por su parte Kike Calleja también cree que los rumores de crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio son ciertos. Aunque él apunta a otros motivos: «Lo que cuenta el entorno es que ella no está a gusto en Sevilla». Aunque la mayoría de colaboradores es de la misma opinión, también hay quien ha desmentido la información, como es el caso de Makoke.

Makoke desmiente que la pareja esté en crisis

Según la exmujer de Kiko Matamoros después de hablar con una fuente cercana al matrimonio, la presentadora estuvo el pasado viernes con toda la familia de Sergio Ramos celebrando su cumpleaños. Esto pondría de manifiesto que los rumores acerca de una mala relación entre Pilar y la familia del futbolista serían falsos.

«Yo lo siento pero eso no es cierto, ayer mismo estuvieron juntos en el cumpleaños del padre de Sergio, y sin ningún problema entre ellos», asegura la colaboradora, dejando claro que el entorno de la pareja «lo niegan tajantemente». No obstante, Sergio Garrido encontraba una explicación a esta información de Makoke: «Es que la finca es como diez veces este plató, si no quieres ni te cruzas».