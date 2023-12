Pedro Ruiz se lanza a emplear estos términos ante el último palo a Jorge Javier en Telecinco

Pedro Ruiz cuenta las horas para su vuelta a la televisión. Será este viernes 8 de diciembre a las 22:10 horas cuando TVE estrene el programa especial con el que el cómico y presentador vuelve a la cadena pública casi 20 años después.

En ‘Nada del otro mundo‘, Pedro Ruiz hará entrevistas a personajes como Dulceida y Rozalén así como a un invitado sorpresa. Pero además mostrará su sentido del humor participando en varios sketches en el que participarán rostros como Antonia San Juan, Pedro Casablanc, Luisa Martín, Eloy Arenas, Enrique Cerezo o Josep Pedrerol.

Durante la presentación del programa, a la que ha acudió El Televisero, Pedro Ruiz no tuvo reparos en criticar la televisión que se hace hoy en día. «Este programa tiene un un tono más amable para compensar la bruticia que se ha hecho en otros sitios», empezaba a decir.

Posteriormente, en un encuentro con la prensa, Pedro Ruiz no se cortó nada al hablar de ‘El Hormiguero’ o del final de ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez así como de los realitys. «Hay un tipo de programas, los realitys, que yo no los sigo y respeto a quién vaya, que en según qué cadena se hacen diciendo vamos a llevar a tal sitio y cuando sacan la lista es de famosos que no llegan a final de mes», aseveraba. «Yo soy muy contrario a formatos como ‘GH’. Lo respeto pero nunca lo he visto ni lo veré nunca», añadía.

«Celebro el final de ‘Sálvame'»

Tras ello, Pedro Ruiz confesaba que había recibido llamadas para sentarse alguna vez en ‘Sálvame‘. «He dicho que no a montón de entrevistas en programas como ‘Sálvame’ y tantos otros. A mí una productora por ofrecerme un millón de euros no me lleva a una isla ni a ningún otro sitio«, aseveraba.

Y es que si hay alguien que se ha mostrado muy crítico con Telecinco en los últimos meses es Pedro Ruiz. «Yo hace mucho que no voy a Telecinco. No pisaré esa cadena mientras siga habiendo un rótulo que diga ‘si sabes algo de un famoso, llámanos’. Que pongan: si sabes algo malo de un directivo llámanos. Por qué ser famoso te da licencia para hablar mal de él gratis. Eso es delación», sentenciaba.

Al preguntarle al presentador si habría algo que quitaría de la televisión, Pedro fue sincero al decir que él no es quien para hacer eso. No obstante, si que no tuvo reparos en decir que celebraba el fin de ‘Sálvame’. «Lo celebro porque ha vivido de hacer cáncer de la vida de los demás. Entiendo que se pueda hablar de la vida de alguien, pero no la maldad programada y persistente durante años fingiendo además que son los que saben. Los peores de la clase nos han dado clase durante 20 años, ahí lo dejo. Y nadie ha reaccionado. Se ha acabado por la audiencia o por lo que fuere», soltaba.

Pedro Ruiz aclara lo que piensa de Jorge Javier y lo que pasó con ‘Cuentos chinos’

Después, Pedro Ruiz también se mojó sobre Jorge Javier Vázquez. «Si me preguntas por ‘Cuentos chinos’ por ejemplo. No tengo nada en contra de Jorge Javier. He ido a verle al teatro pagando, cosa que él no ha hecho conmigo, y no tiene por qué hacerlo. Y la función que hacía era difícil. En el mundo del teatro eso no era fácil hacerlo, otra cosa es que a la gente le guste más o menos. Pero cuando uno se establece en ese mundo es difícil cambiar», aseveraba.

«Haces Cuentos chinos y es como querer edificar la maternidad sobre un cementerio. A lo mejor haces una cosa muy limpia y tampoco es. Pero querer reestructurar la vida de un cuerpo que está enfermo plagado de cáncer alrededor va a ser complicado«, concluía haciendo así un símil con la situación de Telecinco.