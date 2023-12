Pablo Motos se atreve con la pregunta a Raphael nunca hecha: «¿Cómo narices…?»

Raphael fue el primer invitado de esta semana de ‘El Hormiguero’. El cantante arrancó la semana de entrevistas con Pablo Motos y compartió anécdotas de su última gira de conciertos. El invitado platino del programa se encontró con alguna que otra sorpresa en esta última visita. El presentador sorprendió al jienense con una pregunta un tanto inusual que siempre había querido hacerle.

A sus 80 años, el intérprete de ‘Mi gran noche’ tiene aún mucho que contar. Por eso este lunes acudió a ‘El Hormiguero’ para rememorar la que ha sido su última gira de conciertos que ha tenido un extenso recorrido. Si bien el artista quería aprovechar su visita a Motos para promocionar su último trabajo discográfico, que recoge las versiones en directo de este último tour, el cantante se encontró con otra cosa. A mitad de la entrevista, hubo una pregunta del presentador que pilló por sorpresa al artista.

La inusual pregunta de Motos a Raphael

Considerado como uno de los cantantes más internacionales de nuestro país, Raphael reunió hace unos días a 12.000 personas en el Wizink Center de Madrid. Y aunque Pablo Motos podría haberle preguntado al cantante por la clave de este éxito que cosecha, el presentador sorprendió con una peculiar pregunta. «Desde que te conozco te he querido hacer una pregunta: ¿cómo narices haces para cuidarte ese pelazo?«, preguntó el presentador.

Pablo Motos y Raphael

«Tu vas a Turquía a quitarte pelo», señaló Motos entre risas del público. El cantante rápidamente hizo uso de su sentido del humor y respondió alagado. «Hay naturalezas y naturalezas. Es suerte genética. Me parezco mucho a mi madre«, explicó Raphael sobre su secreto capilar. Y es que a su edad, sigue deslumbrando con ese ‘pelazo’ en el escenario.

El cantante se sinceró también sobre el tiempo que le queda en los escenarios. «Estoy bastante conforme con lo que ha sido mi carrera, mi trabajo y mi vida en esto, pero no me puedo descuidar», advirtió el artista jienense. «Llegaré hasta cuándo y dónde Dios me deje, siempre que sea en perfecta condición. No me gustaría llegar al final como un desecho de mí mismo», confesó a Pablo Motos el artista.

La visita de Raphael a ‘El Hormiguero’ estuvo plagada de curiosidades y anécdotas del cantante que reafirman su estatus de leyenda en el panorama musical de nuestro país. Tras más de 60 años en la música, el cantante sigue subiéndose al escenario con la misma ilusión de hacer lo que más le gusta. Y eso ha demostrado con ‘Victoria Tour Edition’, su última publicación que presentaba en el programa.