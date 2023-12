‘OT 2023’ censura a Manu Guix por lo que se le llega a oír en el 24 horas de los concursantes

Los concursantes de ‘Operación Triunfo 2023’ ya han cogido tanta confianza con los profesores que no dudan en sincerarse con ellos sobre sus preocupaciones. Y eso es lo que han hecho Juanjo Bona y Paul Thin durante una clase con Manu Guix este sábado 30 de diciembre.

Los jóvenes estuvieron hablando con el director musical de la Academia sobre la cantidad de estilos que han tocado hasta el momento en el concurso. «Se os han dado cosas muy distintas, hay gente que está cantando casi siempre en el mismo registro«, comentaba Manu Guix.

Era entonces cuando Juanjo soltó un comentario que su profesor tuvo que desmentir al instante. «Pues chocho, eliges tú las canciones», espetó el triunfito, entre risas. «No, querido», le explicó el músico. Sin embargo, en ese momento las cámaras del 24 horas cortaron de inmediato la conversación para cambiar a otra sala donde estaba Álex Márquez. De esta forma, censuraba lo que estaba diciendo Manu Guix a sus alumnos.

ME MEO MANU SOLTANDO FACTS Y CAMBIAN EL PLANO #OTDirecto30D pic.twitter.com/8FZ0ccT2Ik — ali 🪩 ot era (@aliadoresluka) December 30, 2023

Los seguidores del 24 horas apoyan las palabras de Manu Guix

Como era de esperar, esto fue muy criticado por los seguidores del 24 horas de YouTube. Algunos de los cuales señalaron que, en efecto, hay concursantes que no cambian mucho de registro. Tal es el caso de Cris, al que se le ha visto muy cómodo con sus canciones, o Álex Márquez y Naiara, quienes no han tenido ni una sola canción en inglés.

Tras el parón navideño, el próximo lunes Prime Video emitirá una nueva gala de ‘OT 2023’, presentada por Chenoa. En ella, Salma o Álex Márquez se jugarán la permanencia en la Academia. Además, los concursantes se enfrentarán a nuevas nominaciones.

El regreso de los chicos y chicas a la Academia tras pasar en sus casas la Navidad no ha estado exento de polémica. Noemí Galera se veía obligada a llamarles, por enésima vez la atención, por la falta de limpieza de los concursantes.

«Llegasteis ayer. Por favor, ¡las maletas vacías ya! ¡La ropa de gala de hace dos semanas a recepción! Está hecho un asco otra vez. Luego pasa lo que pasa, que tenemos que correr cuando hay visitas y visitas va a haber muchas y van a querer ver la Academia. Y de verdad, es que da un asquito que no se puede soportar. Es que no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza», sentenció la directora de la Academia.