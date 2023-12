Nacho Palau comunica una amarga determinación tras su entrevista en ‘De viernes’

El pasado viernes, Nacho Palau nos sobrecogía a todos al anunciar en ‘De viernes’ que había recaído en el cáncer. Visiblemente afectado, el exconcursante de ‘Supervivientes’ aprovechaba la ocasión para lanzarle un demoledor dardo a su expareja, Miguel Bosé. Dos días después de su desgarradora entrevista, el escultor se muestra muy agradecido por todos los mensajes de cariño que le han llegado en las últimas horas.

Por ello, se ha querido dirigir a sus casi 100 mil seguidores de Instagram para mandarles un mensaje y, de paso, contar la decisión que ha tomado, desconectar de las redes sociales: «Os quiero a todos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Perdonad la desconexión». Una publicación que, inmediatamente, se llenaba de comentarios de amor y cariño.

Los usuarios de Instagram se han volcado al máximo con Nacho Palau, mandándole toda la fuerza del mundo. «Mucho ánimo Nacho, a mí me dieron como un año, ya hace tres y aquí estoy estupendamente y viviendo cada momento como si fuera el último»; «Te quiero amigo, lloro, pero la lucha y ser guerrero nadie te gana. Aquí me tendrás siempre»; «Nacho yo he superado 3 tumores y el último un sarcoma muy agresivo con amputación de brazo derecho, este último en el 2016. Sé que son procesos muy largos y difíciles pero piensa en superar cada día con plazos cortos». Son solo algunos de los muchos comentarios que ha recibido.

El dardo de Nacho Palau a Miguel Bosé en ‘De viernes’

Así anunciaba Nacho Palau en ‘De viernes’ su recaída: «Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento que dices, ‘no puedo más, de esta no salgo’ y ¿para qué?». Tras haber superado esta enfermedad, el exsuperviviente aprovechó su intervención en el programa de Telecinco para hablar sobre el futuro de sus cuatro hijos, los dos que viven con él y los dos que están con Miguel Bosé.

«Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuviesen con Miguel, ahora no lo tengo tan claro», aseguró el escultor, cuya relación con el cantante parece haberse enfriado en los últimos tiempos. Y es que, según reconoce, «de Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador. No respeta nada y hace lo que le da la gana».