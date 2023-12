Nacho Abad no puede seguir en ‘En boca de todos’ por lo vivido en directo y hace esta petición

Este viernes 22 de diciembre todos los programas matinales se han volcado con la celebración del Sorteo de la Lotería que da el pistoletazo de salida a la Navidad. Tal es el caso de ‘En boca de todos’, el espacio que conduce Nacho Abad en Cuatro el cual, una vez acabado el sorteo, ha querido dar una sorpresa muy especial a su presentador.

En un momento dado, se suponía que Nacho Abad conectaba con su reportero Fede Arias que se encontraba en el Teatro Real, pendiente del sorteo de la lotería. Y, de repente, aparecía en pantalla Victoriano, el padre del presentador quien, nada más verle, no ha podido evitar emocionarse. A sus 91 años, Víctor Abad, con una tierna sonrisa, le preguntaba a su hijo: «Hola Nachete, ¿cómo estás?».

Pero, sin lugar a dudas, el momento más emotivo ha sido cuando el comunicador no ha dudado en pedirle perdón: «Papá, quiero aprovechar para pedirte perdón, en directo, porque soy el hijo que menos te va a ver». Además, le ha reprendido por no verle todos los días en televisión: «Eso sí lo hacía mamá cuando estaba con nosotros, eh».

El momento más embarazoso para Nacho Abad

Nacho Abad, muy emocionada, al ver a su padre en directo.

Acto seguido, el programa mostraba imágenes cedidas por el padre de Nacho Abad del presentador durante su juventud. Éste, visiblemente avergonzado, hacía una clamorosa petición a la dirección del programa: «Por Dios, no hace falta que pongáis estas imágenes en grande». Sobre su hijo, Victoriano reconocía que «alguna vez tuvo que venir carbón en Reyes, pero no vino. Siempre le he dicho que tiene mirada de pillo».

Antes de finalizar la conexión, Nacho Abad ha propuesto a su padre hablar sobre la situación política de nuestro país. Sin embargo, Victoriano ha preferido no hacerlo, asegurando que tenían opiniones completamente contrarias. «Quiero mantener la unidad familiar. Aunque no opinemos igual en eso, pensamos igual en muchas cosas importantes de la vida», ha sentenciado el padre del presentador.