Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años de edad

El mundo de la interpretación vuelve a estar de luto. Casi una semana después del fallecimiento de Concha Velasco, este viernes 8 de diciembre ha muerto la también actriz Itziar Castro a los 46 años de edad. Así lo anunciaba el director de cine Frankie De Leonardis, buen amigo de la intérprete.

A través de su cuenta de X, escribía lo siguiente: «es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma». Las reacciones de los amigos y compañeros de la actriz no se hacían esperar.

Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro @ItziarCastro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. — Frankie De leonardis (@frankiedl) December 8, 2023

Actriz, directora, productora, cantante, autora, poeta. Pocos eran los palos que Itziar Castro no había tocado. Aunque la actriz catalana era muy conocida, especialmente por la gente joven, por sus papeles en las series ‘Vis a Vis’ y ‘Paquita Salas’ o en la película ‘Campeones’.

Reacciones al fallecimiento de Itziar Castro

Desde primera hora de la mañana de este viernes, las redes sociales se han llenado de comentarios que lamentaban la triste pérdida. La presentadora Samanta Villar, que tuvo la oportunidad de trabajar junto a ella, se ha mostrado en shock. «No me lo puedo creer, Itziar… Me acogió hasta en su casa para el rodaje de ‘Desnudas por la vida’. Sé que lo que voy a decir no va a gustar, pero lo que me nace es: A todos aquellos que la insultasteis en redes por su aspecto hasta el último día de su vida, sois despreciables», ha escrito la presentadora en su cuenta de X.

Frank Blanco ha sido uno de los primeros en lamentar la muerte de Itziar Castro: «Muy triste y consternado por la noticia. Cuanto talento y cuanta energía de la buena tenías, Itziar. No te tocaba irte tan pronto, te echaremos de menos. Siempre era una alegría coincidir contigo, gracias por todos esos momentos tan divertidos. Buen viaje Itziar DEP», escribía el presentador.