Las sorprendentes palabras que Jessica Bueno pronuncia en ‘GH VIP’ tras dejarle su novio

La relación entre Jessica Bueno y Luitingo sigue dando mucho de lo que hablar. De hecho, la modelo se ha abierto en canal y ha utilizado su presencia en el debate de ‘GH VIP‘ para aclarar sus sentimientos hacia Luitingo y actualizar su relación tras la reciente ruptura con Pablo, el joven al que llevaba conociendo cuatro meses.

Nada más comenzar el debate, el moderador se ha acercado a la joven preguntándole por su situación sentimental. «Bien, todo bien. Dios mío, la telenovela no acaba jamás. Sé a lo que te refieres y todo lo que tenía que decir está en mi perfil de Instagram. Todo el mundo ha podido leer todo lo que opino al respecto y ya no tengo nada más que decir», ha comentado en un primer momento.

En ese punto, Ion Aramendi ha recordado el mensaje con el que Pablo ponía fin a su relación. «Fui yo quien le dije que no seguía con la relación. Me cansan las mentiras», es el mensaje al que ha hecho referencia el presentador. Acto seguido, Ion le ha preguntado cómo se encontraba. «No voy a entrar en detalles de si tiene razón o no tiene razón. Vuelvo a repetir que yo ya dije lo que tenía que decir y yo estoy bien. Es que simplemente hago lo que me nace y el deseo de centrarme en mis hijos, en mi misma y en mi vida. Ya está», ha reiterado Jessica Bueno.

Acto seguido, el presentador ha hecho referencia a las voces exteriores que le han confirmado a Luitingo que la modelo había roto con Pablo. Por si fuese poco, las voces del exterior le han «chivado» a Luitingo que la sevillana le estaba esperando fuera. «Tampoco influye mucho a la relación que tenemos él y yo», ha confesado ella. Una determinación que ha provocado en plató la sorpresa de muchos al referirse como relación a su vínculo con Luitingo. A pesar de ello, la propia Jessica ha puntualizado: «Relación de amistad».

Jessica Bueno se abre en canal

A pesar de no querer ahondar en sus sentimientos, conforme ha ido avanzando el debate, Jessica Bueno se ha ido abriendo en canal. «Quería recalcar una cosa», ha comenzado diciendo. «Nadie se ha parado en pensar en que partiendo de la base de que yo estaba conociendo a una persona, llevamos cuatro meses juntos. No era una relación formal, era una relación que se había iniciado pocos meses después de mi divorcio. No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis», ha proseguido diciendo.

Lejos de quedarse callada, Jessica Bueno ha dado en el clavo con su situación sentimental: «Es una relación mía por mí misma. Yo nunca he estado segura porque yo hay cosas que todavía tengo que curar y nadie se da cuenta que hace un año que me he divorciado y por ese simple hecho todavía no estoy preparada para iniciar una relación con nadie más por mucho que veáis que hay química porque yo misma estoy cohibida».